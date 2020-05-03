Bundesliga'ya Köln freni

Bundesliga’nın bu ay içinde başlaması hedefleniyordu. Alman Hükümeti, Angela Merkel’in öncülüğünde bu kararı açıklamak üzere 30 Nisan’da toplandı. Ancak DFL Yönetimi, Köln’de forma giyen üç oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Alman Hükümeti de bu durum sonrasında Bundesliga’yı başlatma kararını erteledi.

DFL, daha fazla kişinin test edilmesi gerektiğini vurguladı ve “3 kişinin testi pozitif çıktı. Bu üç kişi 14 günlük karantinaya girecek. Herhangi bir isim verilmeyecek. Daha fazla insana test yapılmalı. Köln’de ise çalışmalar planlandığı gibi devam edebilir” açıklamasını yaptı. Almanya’da şu ana dek 6 bin 500 ölüm var.