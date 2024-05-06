Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar: İlişkilerimiz her zamankinden daha fazla öneme sahip

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Leyen ile görüşmek için Paris'e geldi.

2019'dan sonra ilk defa Avrupa turuna çıkan Jinping, Sırbistan ve Macaristan öncesindeki ilk durağı olan Paris'te Çin ve Avrupa ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin'in Avrupa'yı dış politikasının bir önceliği olarak gördüğünü ve Çin-AB ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiklerini söyleyen Jinping, Çin ve AB'nin ortak bağlarına bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Çin lideri Xi Jinping'i Elysee Sarayı'nda karşılayan Fransa lideri Macron, uluslararası dengeler nedeniyle Çin ve AB ilişkilerinin her zamankinden daha kritik olduğunu belirtti. "Tüm aktörler için eşit bir oyun alanı sağlamalıyız" diyen Macron, masada Ukrayna ve Ortadoğu konularının olduğunu bildirdi.

Fransa liderinin Xi Jinping'in 2 günlük Paris ziyaretinde en çok vurgulayacağı konunun Çin'in Ukrayna ve Rusya arasında barış yapılması için Rusya üzerindeki ilişkilerini kullanması olduğu biliniyor.

AB Komisyonu Başkanı Von Leyen de görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, AB ve Çin arasında ticari sorunlar olduğunu ve bunların çözümüne yoğunlaşacaklarını belirtti.