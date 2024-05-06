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        Haberler Dünya Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar: İlişkilerimiz her zamankinden daha fazla öneme sahip

        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar: İlişkilerimiz her zamankinden daha fazla öneme sahip

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa turunun ilk durağı olan Fransa'da, Avrupa'nın Çin dış politikasında 'öncelikli' olduğunu söyledi. Avrupa ve Çin'in ilişkilerini uzun vadeli görmesi gerektiğini belirten Jinping, "AB ve Çin ortak bağlarını sürdürmeli" dedi. Fransa lideri Macron ise AB ve Çin ilişkilerinin 'her zamankinden daha fazla öneme sahip olduğunu' ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:52
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        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
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        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Leyen ile görüşmek için Paris'e geldi.

        2019'dan sonra ilk defa Avrupa turuna çıkan Jinping, Sırbistan ve Macaristan öncesindeki ilk durağı olan Paris'te Çin ve Avrupa ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Çin'in Avrupa'yı dış politikasının bir önceliği olarak gördüğünü ve Çin-AB ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiklerini söyleyen Jinping, Çin ve AB'nin ortak bağlarına bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

        Çin lideri Xi Jinping'i Elysee Sarayı'nda karşılayan Fransa lideri Macron, uluslararası dengeler nedeniyle Çin ve AB ilişkilerinin her zamankinden daha kritik olduğunu belirtti. "Tüm aktörler için eşit bir oyun alanı sağlamalıyız" diyen Macron, masada Ukrayna ve Ortadoğu konularının olduğunu bildirdi.

        Fransa liderinin Xi Jinping'in 2 günlük Paris ziyaretinde en çok vurgulayacağı konunun Çin'in Ukrayna ve Rusya arasında barış yapılması için Rusya üzerindeki ilişkilerini kullanması olduğu biliniyor.

        AB Komisyonu Başkanı Von Leyen de görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, AB ve Çin arasında ticari sorunlar olduğunu ve bunların çözümüne yoğunlaşacaklarını belirtti.

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa turunu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la Pekin'de yaptığı görüşmenin bir hafta sonrasında gerçekleştiriyor.

        VON LEYEN: ADİL OYNAYAN ÇİN İYİDİR AMA AVRUPA DA EKONOMİSİNİ KORUR

        Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Von Leyen, Çin lideri Xi'yle açık ve dürüst bir görüşme yaptıklarını söyledi.

        Çin'in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirmesi ve nükleer gerilimin düşürülmesi konusunda Pekin yönetimine güvendiklerini belirten Leyen, "Dünya Çin'in üretim fazlasını absorbe edemiyor. Şirketlerimizi ve ekonomimizi savunacağız" dedi.

        Çin'in ekonomi politikalarından etkilenen diğer G7 ülkeleriyle de koordine olacaklarını söyleyen Von Leyen, "Ticari savunma enstrümanlarımızın tamamını Çin konusunda kullanmaya hazırız" ifadesini kullandı.

        Von Leyen, Avrupa'nın tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, Çin ile AB arasındaki ilişkinin 'çok katmanlı' olduğunu söyledi, "Çin'in oyunu adil oynaması hepimiz için iyidir ancak Avrupa da ekonomisini korumak için ne gerekiyorsa yapar" dedi.

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