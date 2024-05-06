Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın Nazilli'de koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama - Son haberler

        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün kaybolan koyunlarını motosikletiyle aramaya çıktıktan sonra haber alınamayan 65 yaşındaki Hilmi Gülsevi, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da olay, dün akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Uzunçam Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide kaybolan koyunlarını bulmak için motosikletiyle evden ayrılan çiftçi Hilme Gülsevi'ye (65) ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu.

        GEÇ SAATLERE KADAR ARANDI BULUNAMADI

        DHA'da yer alan habere göre jandarma, AFAD ve Nazilli Amatör Telsizciler Derneği ekipleri bölgede kaybolan çiftçiyi aradı. Gece geç saatlere kadar arama yapan ekipler Gülsevi’yi bulamadı.

        HAREKETSİZ OLARAK BULUNDU

        Sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Hilmi Gülsevi'yi evinden 3 kilometre uzaklıktaki arazide motosikletinden 500 metre ileride hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gülsevi'nin öldüğünü belirledi. Hilmi Gülsevi'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaybolan koyunların ise bölgedekiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        Habertürk Anasayfa