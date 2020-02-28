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Bundesbank, geçen yıl 5,8 milyar avro kar etti



- Bankanın geçen yıla ilişkin karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 3,4 milyar avro artarak 5,8 milyar avroya yükseldi - Bundesbank Başkanı Jens Weidmann: - “Koronavirüsün yayılması kısa vadede Almanya için ek bir ekonomik risk oluşturuyor”

Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) 2019 yılındaki karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 3,4 milyar avro artarak 5,8 milyar avroya yükseldi.

Bundesbank, geçen yıla ilişkin bankanın finansal rakamlarını açıkladı. Buna göre, bankanın geçen yıla ilişkin karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 3,4 milyar avro artarak 5,8 milyar avroya ulaştı.

Bankanın toplam varlıkları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,23 azalarak 1 trilyon 780 milyar avroya geriledi.

Bankanın dağıtılabilir karı da söz konusu dönemde 3,5 milyar avro artarak 5,9 milyar avroya yükseldi. Söz konusu kar 2008’den beri en yüksek dağıtılabilir kar olarak kayıtlara geçerken, tamamının maliye bakanlığına aktarılacağı belirtildi.

Bundesbank'ın, 2019 yılında faizden kazandığı gelir de 4,9 milyar avrodan 4,6 milyar avroya geriledi.

- "Koronavirüsün yayılması kısa vadede Almanya için ek bir ekonomik risk oluşturuyor”

Açıklamada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann’ın koronavirüsün ekonomik etkisine ve Alman ekonomisine ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi de olan Weidmann, ticaret ihtilaflarının geçtiğimiz yıl finansal piyasaları tedirgin ettiğini belirterek, ABD-Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması imzalanmasından sonra bile küresel ticareti etkileyen önemli belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Weidmann, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ekonomik etkisinin henüz ölçülemediğini vurgulayarak, “Koronavirüsün yayılması kısa vadede Almanya için ek bir ekonomik risk oluşturuyor” ifadesini kullandı.

“Mevcut bilgilere dayanarak, bu riskin gerçekten bir dereceye kadar gerçekleşmesini bekliyorum.” diyen Weidmann, koronavirüs nedeniyle acil parasal eyleme ihtiyaç olmadığını belirtti.

Weidmann, merkez bankalarının iklim ile ilgili finansal riskleri, risk yönetimlerine eklemeleri gerektiğini ifade ederek, “Merkez bankaları iklim değişikliği konusunda şimdiye kadar olduğundan daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ECB Yönetim Konseyinin bu yıl para politikası stratejisini gözden geçireceğini hatırlatan Weidmann, burada anahtar sorunun yönetim konseyinin “Avro bölgesindeki fiyat istikrarını koruma” görevini nasıl en iyi şekilde yerine getirebileceği olduğunu vurguladı.