Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi!

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen ve bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısını gezdirmek istedi.

Kolları sıvayan Koçyiğit'in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi.

Koçyiğit, aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı.

Sızır Şelalesi ve Çat Yaylası'na giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından paylaştı...