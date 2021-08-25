ABD yapımı bilim kurgu - aksiyon filmi Bumblebee filminin yönetmen koltuğunda Travis Knight oturuyor. Michael Bay tarafından yönetilmeyen ilk Transformers filmi olan Bumblebee filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor.
BUMBLEBEE FİLMİ KONUSU NE?
1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.
BUMBLEBEE FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Hailee Steinfeld: Charlie Watson, Bumblebee'yi bulan ve arkadaş olan 18 yaşında bir kız
John Cena: Jack Burns, eski bir ABD Ordusu Albayı ve Sektör 7 ajanı
Jorge Lendeborg Jr.: Guillermo "Memo" Gutierrez, Charlie'nin yan komşusu Bumblebee'ye yakın olan komşusu
John Ortiz: Dr. Powell, bir Sektör 7 ajanı
Jason Drucker: Otis Watson, Charlie'snin genç erkek kardeşi
Pamela Adlon: Sally Watson, Charlie ve Otis'in annesi
Stephen Schneider as Ron, Sally'nin erkek arkadaşı, Charlie ve Otis'in yakında üvey babası olacak olan kişi
Glynn Turman: General Whalen, Burns'ün Sector 7'deki üstü
Len Cariou: Hank, Charlie'nin araba parçaları sağladığı bir hurdalığın sahibi
Gracie Dzienny: Tina Lark, Charlie'nin kötü ruhlu sınıf arkadaşı
Ricardo Hoyos: Tripp Summers, Charlie'nin sınıf arkadaşı ve Tina'nın erkek arkadaşı
Fred Dryer: Şerif Lock, Charlie, Memo ve Bumblebee ile yüksek hızlı kovalamacaya giren bir şerif
Lenny Jacobson: Roy, Dropkick tarafından öldürülmüş bir karavan parkı sakini
Megyn Price: Amber, Roy'un kız arkadaşı
Nick Pilla: Seymour Simmons, bir Sektör 7 ajanı. John Turturro, önceki aksiyon filmi olan Transformers filmlerinde karakterin daha eski bir versiyonunu canlandırmıştır.
Edwin Hodge: Danny Bell, bir Sektör 7 ajanı
Tim Martin Gleason: Bayan Watson, Charlie ve Otis'in babası ve kalp krizinden ölen Sally'nin kocası
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