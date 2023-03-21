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Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, sektöre ve şirkete dönük 2022’nin değerlendirmesi ve 2023 öngörülerini aktardı. Akkaya, “Halka arz için yol haritası oluşturarak hem girişimcilik ekosistemine hem de sermaye piyasalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Akkaya, Businessworldglobal’e verdiği demeçte şöyle konuştu:

“Hedeflerimiz doğrultusunda, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek veriyoruz. Bunun yanı sıra kendimizi belirli büyüklüğüne ulaşmış halka arz düşünen şirketleri profesyonel kadromuzla kurumsallaştırarak Türkiye sermaye piyasalarının gücünü de arkasına alan global oyuncular haline getirme amacı da taşıyan bir şirket olarak tanımlıyoruz. Bu sebeple büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getiriyoruz.

Bulls Girişim olarak sahip olduğumuz kurumsal bilgi ve tecrübemiz ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapıyoruz. Yatırım yapacağımız girişimlerin Türkiye ekonomisine katkı sağlaması, insana dokunması, sürdürülebilir olması bizim için çok önemli.

Şirketimizin yönetim kadrosu; sermaye piyasaları, uluslararası piyasalar ve girişimcilik ekosisteminde tecrübeli. Girişim şirketlerine kurumsallaşma, gelecek stratejilerin belirlenmesi gibi birçok alanda şirketlere destek oluyoruz. Bu sayede yenilikçi, vizyoner girişim şirketleri daha sağlıklı bir büyüme trendi yakalıyor. Bu sayede girişim şirketlerinin Türkiye ve dünyaya daha çok katma değer sağlayacağına inanıyoruz.”

"STARTUP’LARDAN PRE-IPO FİRMALARA KADAR YATIRIM YELPAZEMİZ GENİŞ"

Akkaya, “Bulls Girişim’in yatırım felsefesinin temelinde, yenilikçi hedefler doğrultusunda büyümeyi amaçlayan, güçlü potansiyele sahip şirketlerin, yatırım ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak yatıyor.

Aynı zamanda, girişim şirketlerimizin kurumsallaşmalarına da katkı sağlayarak, onları daha verimli, daha kârlı, paydaşlarına daha fazla değer sağlayan yapılar hâline getiriyoruz.

Girişim şirketlerimizin yeni pazarlara ulaşmalarına, rekabet avantajı yaratmalarına, bunun için uygun sermaye ve yönetsel yapıları oluşturmalarına konusunda destek veriyoruz. Dolayısıyla yatırım kriterlerimiz çerçevesinde Türkiye’ye ve dünyaya fayda sağlayacağını inandığımız startup’lardan pre-IPO firmalara kadar yatırım yelpazemiz geniş” dedi.

2023'e sürdürülebilirlik ve büyüme hedefiyle başladıklarını belirten Akkaya şu açıklamaları yaptı:

"Girişim Sermayesi yatırım ortaklıklarının halka açılma zorunluluğu nedeniyle aktif büyüklüğümüzü hızla artırmayı hedefliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi şu an için bir teknoloji şirketine yatırımımız oldu. Ancak birçok girişim şirketi ile görüşmelerimiz oluyor. Bunlardan yatırım kriterlerimize uyan girişimleri de yatırım portföyümüze katarak halka açılma sürecinde hızla ilerlemek istiyoruz.

Sermaye piyasaları ve girişimcilik ekosistemindeki tecrübelerimizi yatırım yapacağımız şirketlerle paylaşacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Bu sayede girişimcilik ekosistemi için güzel bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz. Eğer yatırım yapacağımız firmalar içinde halka arza uygun firmalarda olursa bu şirketlere de halka arz için yol haritası oluşturarak hem girişimcilik ekosistemine hem de sermaye piyasalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

"DOĞRU YATIRIM FIRSATLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sürdürülebilirlik için sahip olduğumuz kurumsal bilgi ve tecrübe ile doğru yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Yukarıda belirttiğim hedeflerimize ulaştıkça şirketimizin sürdürülebilirliği perçinlenecek. 1,5 yılda şirketimizi getirdiğimiz seviyeye bakılırsa geçmiş başarılarımızı gelecekte de sürdüreceğimize dair hem benim hem de yönetim ekibinin inancı tam. Şirketimizin halka arzı ile birlikte arkamıza sermaye piyasalarının gücünü de alarak girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir yapısıyla önemli bir aktör olacağımızı düşünüyoruz.

"KURUMSAL SERMAYENİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bildiğiniz gibi önce pandemi sonrasında gelen enflasyonist ortam tüm dünya gibi ülkemizi de etkiledi. Bu tarz oluşan problemli dönemler, oluşan darboğazlar aslında girişimcilik sektörü için büyük fırsatlar yaratıyor. Bu dönemde birçok yenilikçi, çözüm üreten girişimlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Aslında kurumsal sermayenin önemi de ortaya çıkıyor. Hem yeni çıkacak girişimler için hem de mevcut girişimciler için fikirlerine inanarak onları destekleyen finansal sermaye gücü parlak fikirlerin hayata geçmesini sağlıyor. Melek yatırımcılarda olmayan kas gücüne sahip girişim sermayesi yatırım ortaklıkları gibi yapıların öneminin daha artacağı bir sürecin içine girdiğimizi düşünüyoruz”

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