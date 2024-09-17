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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Bülent Uygun: Konya'da zor bir maç bizi bekliyor - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun: Konya'da zor bir maç bizi bekliyor

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. Konya'da zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:15 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:15
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        "Konya'da zor bir maç bizi bekliyor"
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        Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        İlk olarak düz koşu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda kısa pas ve kondisyon çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

        Uygun, Gaziantep FK karşısında aldıkları 3-2’lik galibiyeti değerlendirerek, "Tabii kendi evimizde kendi seyircimizle özellikle kırılma anlarında taraflarımız kırmızı-duvar bizlere inanılmaz destek vererek o anlarda bizi motive etti. Yenik duruma düşsek de onların desteğiyle maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik. Son 25 dakikada 10 kişi oynamamıza rağmen gerek oyun sistemi değiştirerek gerekse oyuncularımın özverisiyle galip gelmesini başardık. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. Selçuk Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

        "KONYA'DA ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

        Konyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Uygun, "Gerçekten son zamanlarda ligimizde çok kaliteli çok güzel insanlar teknik direktörlüğe soyunuyor. Üstatlardan sonra da yepyeni bir jenerasyon geliyor. Çok kaliteli ve klas hocalarımız da yeni görevlerinde çok iyi bir şekilde oyun mantalitesiyle takımlarını en güzel şekilde sahaya sürüyor. Bu Türk futbolu adına mutluluk verici. Şimdi de Konyaspor'da Ali Turan Hoca'yla çok iyi bir takımla, çok iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Bir de Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız. Sakatlıklar ve cezalı olanlar nedeniyle bizim için handikap gibi gözüküyor. Gerçekten zor süreçlerdeyiz ama taraftarımızın desteği, takımdaki futbolcuların özverisiyle yine bize yakışan bir şekilde oynayıp oradan Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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