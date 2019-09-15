15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net özel programına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuk oldu. Turan, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.
Turan'ın açıklamalarından satır başları:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Arınç'ın son dönemde çıkışları oldu tasvip etmiyorum. Ben üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ahmet Türk meseleleri ile görüşüm değişmedi. Çanakkale'de muazzam işler yaptık. Benim için halk kıymetlidir. Türkiye'nin tüm insanını anlamak, idare etmek bizim görevimiz. Ama AK Parti 17 yıldır birinci parti. Hala biz varız. İnsan güven ister. Çok kültürlü partiyiz. İnsanlar partimizin duruşunun belli olduğunu gördü. Derdim ne Ahmet Türk ne de Bülent Arınç. Partimin politikası. HDP'ye bu millet bir kredi verdi. HDP, seçmenden aldığı gücü Kandil ile paylaşıyor. Ahmet Türk, Kandil'in eş başkan atamasına rıza gösteren insan.
AK Parti kendi geleneklerini güncelleyen parti. AK Parti, kuruluş felsefesinden asla vazgeçmedi. Biz bir üyemizin istifasını bile üzüntüyle karşılarız. Keşke Davutoğlu, keşke o vakfın başkanlığında olup hizmet etseydi. İstifa etmesi başka mesele. Partiden ayrılan isimler son seçimde aday adayıdılar. Tabi ki 17 yılın içinde hatalar olmuştur.
Davutoğlu, ülkeyi dört danışmanıyla yönetti. Sayın Davutoğlu'nun döneminde arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye talipti.
Yeni kurulacak partilere hiçbir şans vermiyorum. Halkın talepleri değişiyor, AK Parti bunu okumalı."
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