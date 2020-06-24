Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Bülent Serttaş geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Serttaş, önceki gün verdiği konserle ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Beni inanılmaz gururlandırdı. İletişim Başkanlığı'nın sayfasına baktığımda diğer arkadaşlarımı tenzih ediyorum, ilk günde 95 bin sayfayı açması beni onurlandırdı, gururlandırdı.
Sanki özlenmişiz, insanlar Bülent Serttaş'ın sesini özlemiş, şovunu özlemiş. Çünkü çok yüksek bir rakamla izlendik. O da beni son derece memnun etti. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza; Sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Şarkıcı, gazetecilerin pandemi döneminde Demet Akalın'ın "Geçinemiyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
Kesinlikle katılıyorum. İyi ki sordunuz bu soruyu. Hani büyük dağların büyük dumanı olur. Sanatçılar için diyorlar ki; 'Bunlar 3 tane şarkı söyleyip, parayı alıp gidiyorlar' öyle değil bu iş. 3 tane yavrum var, kendimden örnek vereceğim. Bu yavrularımın geleceğini hazırlamak zorundayım ben.
İstanbul'a villalar, arabalar içerisinde gelmedim. Çalıştım, çabaladım 30 senedir bir şeyler yapmaya çalıştım ve hala yapmaya çalışıyorum. Bizim de aylık ödemelerimiz var ve hazırlıksız yakalandık. Mart ile Ramazan Ayı'na kadar 17 işim iptal oldu. 45 günlük bir zaman içinde 17 iş iptali ne demek? Birden bire hazırlıksız yakalanınca ister istemez sanatçılar ihtiyacını karşılayamadı.
Ben buradan meslek birliklerine seslenmek istiyorum, bu çok önemli bakın! Meslek birlikleri sanatcıların tek geçim kaynak yerleri. Eğer diyorum her biri MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR ve MSG eğer hesaplarında para var ise, şu dönemde sanatçılarına yardım etmediyse hepsine yazıklar olsun! Bu kadar basit başka da bunlara bir şey söylemiyorum.
"DEMET'İ YERDEN YERE VURDULAR"
Şerttaş, Demet Akalın’ın “Mihriban” şarkısında sesinin kısılmasıyla ilgili açıklama yaptı:
Demet'in sesi kısıldığında yerden yere vurdular. Konserinde olmaz aynı şeyi ben de yaşadım, hemen doktora gittim. Ertesi gün "Sesimde problem var" dedim. Doktor bana "Hayır Bülent'ciğim siz 4 aydır oturuyorsunuz ses telleriniz de bir den afalladı" diye. Çünkü benim de kısıldı ama hemen toparladım.
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