İstanbul'a villalar, arabalar içerisinde gelmedim. Çalıştım, çabaladım 30 senedir bir şeyler yapmaya çalıştım ve hala yapmaya çalışıyorum. Bizim de aylık ödemelerimiz var ve hazırlıksız yakalandık. Mart ile Ramazan Ayı'na kadar 17 işim iptal oldu. 45 günlük bir zaman içinde 17 iş iptali ne demek? Birden bire hazırlıksız yakalanınca ister istemez sanatçılar ihtiyacını karşılayamadı.

Ben buradan meslek birliklerine seslenmek istiyorum, bu çok önemli bakın! Meslek birlikleri sanatcıların tek geçim kaynak yerleri. Eğer diyorum her biri MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR ve MSG eğer hesaplarında para var ise, şu dönemde sanatçılarına yardım etmediyse hepsine yazıklar olsun! Bu kadar basit başka da bunlara bir şey söylemiyorum.