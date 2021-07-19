Diva'nın İskender keyfi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, konser vermek için gittiği Bursa'da şehrin meşhur İskender kebabını yemeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz akşam bir kebapçıya giden Ersoy'un yemek sonunda, işletme sahipleri Yavuz İskenderoğlu, çocukları Oğuzhan ve Kayhan İskenderoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.