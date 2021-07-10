Bülent Ersoy'dan 'İlyas Tetik' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Diva Bülent Ersoy, önceki gün Pendik'teki bir açılışa katıldı. Elbisesini gösterişli pırlantalarıyla tamamladığı görülen Ersoy'un lüks marka çantası da dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcının çantasının dünyada sadece iki adet olduğu ve bir diğerinin ise Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj'da yer aldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in vefatının ardından çıkan haberlerde, ölümünden üç gün önce üzücü bir olay yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü müzisyenin prensipte anlaştığı televizyon programındaki işine Bülent Ersoy'un rest çekmesiyle son verildiği iddia edilmişti.
BÜLENT ERSOY'DAN 'İLYAS TETİK' AÇIKLAMASI
Gazeteciler sanatçıya, "İlyas Bey'e Muazzez Hanım ile ilgili rest çektiğiniz konuşuldu. 'Ya benimle çalışacaksın, ya Muazzez Ersoy'la...' dediğiniz iddia edildi" ifadelerini yöneltti.
Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Ersoy, "Kendisiyle anlaşan ben değilim. Yapımcı, menajer Polat Bey anlaşmış. Ben bilemem ki... Muazzez Hanım ile zaten çalışıyordu" dedi.
"ÇOK ONURLU VE GURURLUYDU"
Bülent Ersoy, sözlerine, "Zaten adamla anlaşmışlar. Kendisi Muazzez Hanım'la çalışırken, Polat Bey'le anlaşma yapmış. Program listesinden çıkarılmış, ne edilmiş onu bilemem. Benimle ne alakası olabilir? Kaldı ki onu alsaydık Muazzez Hanım ağzını açıp da zaten hiçbir şey söylemezdi. Yani o kadar bana 'Abla' der. Muazzez Hanım'ın huyları çok nahiftir, bana bir şey demez. Olacak iş değil. Kaldı ki zaten ben anlaşmadım ama çok üzüldüm tabii ki. Çok kıymetli bir kemaniydi. Yaşayanlarda en büyüklerden bir tanesiydi. Yazık oldu. İntihar olayını duyunca, sabah 6'da açtım telefon. Oğlu beyefendiyle konuştum, başsağlığı diledim. İşleri ters gitmiş, iflas galiba etmiş. Çok onurlu ve gururlu bir beydi. Kimseyle laubali olmaz, başını eğerdi..." şeklinde devam etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI
Kireçburnu'ndaki evinde intihar ettiği belirtilen İlyas Tetik'in cenaze namazı 6 Temmuz'da Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınmıştı. Cenaze töreninde eşi Ebru Tetik, çocukları Adem, Hikmet, İlyas ve İlkan Tetik taziyeleri kabul etmişti. Eşi Ebru Tetik'in tabuta sarılarak ağladığı görülmüştü. Çocukları Tetik'in tabutunun başından ayrılmamıştı.
"BOĞAZIM DÜĞÜMLENİYOR"
Cenaze namazı öncesi oğlu Adem Tetik, "Söylenecek bir şey yok, kötü durumdayız. Babamızı kaybettik. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, boğazım düğümleniyor. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz" demişti.
"İNANAMADIM"
Tetik'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muazzez Ersoy'da cenazeye katılmıştı. Ersoy, Tetik ile ilgili, "Benim için çok zor bir kayıp oldu, ailesi için daha zor bir kayıp oldu, tüm sevenleri için çok zor bir kayıp. Ben ağabeyimi, hocamı, sırdaşımı, dert ortağımı kaybettim. En fazla 5-6 gün önce bayram çekimimizin repertuvarını birlikte hazırladık, hatta minik bir canlı parça okudum ben, onu paylaştık. 'Bayramda görüşmek ümidiyle' dedik. Pazartesi günü ofise geldiğimde bu haberi duydum ve inanamadım" ifadelerini kullanmıştı.
İlyas Tetik, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilmişti.
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