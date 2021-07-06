"İNANAMADIM"

Tetik'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muazzez Ersoy'da cenazeye katıldı. Ersoy, Tetik ile ilgili, "Benim için çok zor bir kayıp oldu, ailesi için daha zor bir kayıp oldu, tüm sevenleri için çok zor bir kayıp. Ben ağabeyimi, hocamı, sırdaşımı, dert ortağımı kaybettim. En fazla 5-6 gün önce bayram çekimimizin repertuvarını birlikte hazırladık, hatta minik bir canlı parça okudum ben, onu paylaştık. Bayramda görüşmek ümidiyle dedik. Pazartesi günü ofise geldiğimde bu haberi duydum ve inanamadım" ifadelerini kullandı.