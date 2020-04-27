Diva Bülent Ersoy, yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın vefatından sonra bir de anne acısıyla sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz, İstanbul'daki evinde vefat etti. Acı haberi Bülent Ersoy'un basın danışmanı Arzu Acay duyurdu.

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