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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın baş hakem olduğu bir davada, lehine karar verdiği şirketin yönetim kuruluna girdiğini belirterek bu durumun "vicdani" olmadığını yazdı.

Altaylı'nın yazısı üzerine sosyal medyada bir açıklama yayınlayan Arınç, "Vicdanlı ve dürüst olmayı en güçlü sermaye kabul eden bir insanım. Bu yüzden bu ithamı kabul edemem" diyerek şunları kaydetti:

"1- Birlikte hakemlik yaptığımız dava 13 ay önce bitti ve taraflar her konuda anlaştılar.

2- Şirket 40 gün kadar önce davanın bittiğinin altını çizerek şirketlerin Türk Ticaret Kanunu gereğince kamuyu temsilen yönetim kurullarında bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeliğini bana teklif etti. Ben de bu teklifi vicdan ve etik açıdan uygun görmediğim için kabul etmedim.

Şirket bunun üzerine 02.09.2020 tarihinde KAP'a bir bildirimde bulunarak, açıklama yaptı"

İlgili KAP linkini de açıklamasında paylaşan Arınç, şöyle devam etti:

"Sayın Altaylı'nın yazısı sadece şirket yönetim kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmamla sınırlı olduğu için tekrar ediyorum: Ben şirketin yönetim kurulu üyesi olmadım. Bana yapılan teklifi, hukuken hiçbir sakıncası olmadığı halde vicdan ve etik açısından reddettim.

Gerektiği takdirde bahsi geçen şirketten de konuya dair bir açıklama istenebilir.

Sayın Altaylı'nın kötü niyetli olduğunu söyleyemem , yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Umarım kendisi de bir açıklama yapacaktır."

ARINÇ KAP’A AÇIKLAMALARI PAYLAŞTI

Öte yandan Bülent Arınç, söz konusu şirketin KAP’a yaptığı açıklamalara da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yer verdi. Buna göre ilgili şirket 1 Eylül 2020’de saat 19:11’de KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Hamdi TOPÇU'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363' üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Bülent ARINÇ' ın seçilmesine karar vermiştir.”

Yine aynı şirket bir gün sonra 2 Eylül 2020’de saat 16:06’da aynı bağımsız yönetim kurulu üyeliği için ikinci bir açıklamayı KAP’a göndererek önceki günkü açıklamanın bir iletişim hatasından kaynaklı sehven yapıldığına dikkat çekerek şu bildirimi yaptı: “Şirketimizin ilgili departmanları arasındaki bir iletişim hatası nedeniyle sehven yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzca boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için henüz bir karar alınmamış ve sayın Arınç ile de konu karşılıklı görüşülmemiştir. Boş olan Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için ilk Genel Kurulumuza arz edilmek üzere, yakında bir atama yapılacaktır.”

Söz konusu bağımsız yönetim kurulu üyeliği için yapılan son bildirim ise 29 Eylül 2020’de şöyle gerçekleşti: “Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Hamdi TOPÇU'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363' üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Osman Nuri İNCEÖZ' ün seçilmesine karar vermiştir.”