Özveren'den yeni bir paylaşım geldi. Eşinin eski bir fotoğrafını yayınlayan Sebla Özveren, Bülend Özveren'in son sağlık durumuyla alakalı yeni bir açıklamada bulundu.

Sebla Özveren, geçtiğimiz haftalarda eşi Bülend Özveren'in ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Özveren, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Bülent'in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.