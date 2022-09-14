Bülend Özveren yoğun bakımda

Özveren'in Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

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