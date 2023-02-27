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Filtre tıkanması, ya da kötü koku başlıca sorunlar arasında. Peki, bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Bulaşıkları yıkarken bulaşıkların üzerinde kalmış yiyecek artıkları makinenin içerisinde hapsolur ve bunlarda makinenin sıkıntılı çalışmasına belki de çalışmamasına neden olabilir. Bu durumda makineyi temizlemek gerekir.

Evde En Kolay Bulaşık Makinesi Temizliği

Bulaşık makinenizin temizliği düzenli olmalıdır. Aksi takdirde mutfak gereçleri yeterince temizlenemez. Yiyecek artıklarını temizleyerek bu durumu kolayca önleyebilirsiniz. Bulaşık makinesini temizlemek için çeşitli yöntemler ve çeşitli ürün türleri vardır. İşte bazı temizleme yöntemleri:

İlk önce filtreyi ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın, ardından eski bir fırça ile fırçalayın. Filtreyi tekrar durulayın ve kurumasını bekleyin. Filtre, yiyecek parçacıklarının toplandığı yerdir. Filtre doluysa su taşmasına ve bulaşıkları doğru yıkamamasına neden olur, bu nedenle haftalık temizlik çok önemlidir. Filtre, bulaşık makinesinin alt kısmında bulunur. Sadece çevirip ve filtreyi çıkarın (filtrenin nereden ve nasıl çıkarılacağı modele göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle kılavuzu kontrol edin).

Makinenin verimliliğini düşürmesini ve yıkama akış yollarını tıkamasını önlemek için bulaşık makinesini her dört ila altı haftada bir temizlemeniz birçok problemin önüne geçecektir. Bu temizlik aslında yemek artıklarının uzaklaştırılması, sabun köpüğünün tamamen giderilmesini ve cihaz boşluğunda biriken kireç miktarının azaltılmasını içerir.

Bulaşık makinesi temizliğinin son aşaması, bulaşıkları temizlemek için kullanılan basınçlı suyu dışarı atmak için kullanılan ve küvetin içine yerleştirilmiş döner kollardır. Bu döner kollar özellikle kireçlenmeye karşı hassastır ve suyun fışkırdığı küçük delikler oldukça kolay tıkanır. Bunları çıkarıp musluğun altında temizlemek tıkanan delikleri açmak olası sorunları çözecektir. Tıkanan delikleri kürdan ya da fırça ile açabilirsiniz.

Bulaşık Makinesi Sirkeyle Temizlenir Mi?

Elektrikli ev aletlerinizin kullanım ömrünü uzatmanızı sağlayacak bazı püf noktaları var. Ürünlerin kullanma talimatlarına ne kadar uyulursa kullanım ömürleri o kadar uzayacaktır. Peki, bulaşık makinesi sirkeyle temizlenir mi? Filtre bulaşık makinesinden çıkan atığın çoğunun toplandığı yerdir. Bu nedenle filtreyi dikkatli bir şekilde çıkarmak ve temizlemek önemlidir. Son olarak bulaşık makinenizin içini beyaz sirke ve karbonat ile temizleyebilirsiniz. İçindeki tüm bulaşıkları çıkarın ve deterjan kutusuna 2 veya 3 yemek kaşığı karbonat koyun. Yarım çay bardağı sirke ile yaklaşık 65ºC'de normal yıkamayı seçin. Bulaşık makineniz pırıl pırıl termemiz olacaktır!

Bulaşık Makinesi Limon Tuzuyla Temizlenir Mi?

Bulaşık makinesini temizlemek, kötü kokuları gidermek ve filtrenin iyice temizlenmesi bulaşıkların daha temiz ve kullanabilir olması için gerekli olan işlemlerden biridir. Bulaşık makinesinin temizlenmesi için birçok yol var. Sirke ve karbonat ile temizlemek, limon tuzu ile temizlemek, ya da diğer makine temizleme ürünleriyle temizlemek. Peki, bulaşık makinesi limon tuzuyla temizlenir mi? Düzgün temizlenmeyen bulaşık makinelerinde sabun köpüğü ve kireç gibi beyaz lekeler olabilir. Bu durumda limon tuzu kullanmak lekeleri ve kireç sorununu ortadan kaldırabilir. Kireç, bulaşık makinesinde kalan su damlacıklarında bulunan minerallerin birikmesiyle oluşur. Sabun köpüğü ise, bulaşık makinesinin içinde deterjan kalıntısının birikmesidir. Alkali deterjanlar esas olarak yağ lekelerini parçalamak için uygundur, bu nedenle bulaşık makinesinde kalan yapışkan yağ lekeleri konusunda kullanabilirsiniz. Karbonat ve limonu karıştırıp bulaşık makinesinin içini temizleyebilir ya da doğrudan deterjan gözüne koyabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut