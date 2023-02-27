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Rahatsız edici "rutubet" kokusuna neden olan bakterilerin büyümesi için iyi bir ortamdır. Peki, çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Bir çamaşır makinesini, çamaşır makinesinin ömrünü etkilemeyen mevcut ve güvenli malzemelerle temizlemenin birden fazla yolu vardır. İşte, çamaşır makinesini temizlemenin ve içine sıkışan kokulardan kurtulmanın en önemli yolları

Bir bardak limon tuzunu yarım bardak sodyum bikarbonatla (karbonat tozu) karıştırın veya sadece limon tuzu ile yetinebilirsiniz. Karışımı deterjan çekmecesine ekleyin ve makineyi çalıştırın. Çamaşır makinesini temizlemek ve tortu veya hoş olmayan kokuların birikmesini önlemek için bu yöntemi ayda bir tekrarlayın

Birden fazla temizlik amaçlı kullanılan maddelerden biri olan limon tuzu, narenciye meyvelerinden elde edilen güçlü ve doğal bir temizleyicidir ve kireç, sabun artıkları ve çamaşır makinesinde oluşan tortuların giderilmesine yardımcı olur. Bakterileri yok eder ve aynı zamanda çamaşır makinesine yapışan hoş olmayan kokulardan da kurtulmayı sağlar.

Evde Doğal Yöntemlerle Çamaşır Makinesi Temizliği

Evde doğal yöntemlerle çamaşır makinesi temizliği yapmak için limon tuzunu şu şekilde kullanabilirsiniz: Çamaşır makinesinin sirke ve karbonat ile temizlenmesi kireç birikintilerinden ve kalıcı kokulardan kurtulmaya yardımcı olur. Çamaşır makinesini bu karışımla temizlemek, yarım bardak karbonatı bir litre sirke ile karıştırın. Çamaşır makinesini programını ayarlayın ve sıcaklığı 90 dereceye ayarlayın. Karışımın yarısını toz çekmecesine koyun. Karışımın diğer yarısını durulama döngüsüne koyun. Ardından makineyi başlatın.

Çamaşır Makinesi Kokusu Nasıl Giderilir?

Bazen kazan ıslak olduğu için veya kalitesiz deterjan kullanıldığı için çamaşır makinesinden kötü kokular gelir. Çamaşır makinesinin kötü kokusu çamaşırların hoş olmayan bir kokuya sahip olmasının nedenidir ve yumuşatıcı parfüm bile bu kötü kokuyu gidermez.

Kötü çamaşır kokusunun bir diğer nedeni de tahliye pompası filtresinin tıkalı olmasıdır. Karter pompası doldukça içinde biriken mikroorganizmalar ürer ve küf kokmasına neden olur. Drenaj pompası da filtreleri mikroorganizmaların ve mantarların üretildiği yerlerden biridir. Cihazın bu bölümünün periyodik olarak temizlenmesi kötü kokuların önüne geçer. Tahliye pompası filtresi en az yılda bir kez temizlenmeli ve yıkanmalıdır.

Çok fazla deterjan kullanılması çamaşır makinesi malzemelerinin kazanda kalmasına ve zamanla kötü kokuların oluşmasına neden olur. Nem, kötü kokuya neden olan etkenlerden biridir. Çamaşır makinesinin her kullanımından sonra, kazanın ve lastiğin tamamen kuruması için kapağı açık bırakın. Bu, kötü etkilerin tekrar oluşmasını önleyecektir. Çamaşır makinesi kokusu nasıl giderilir? Boş bir halde çamaşır makinesini çalıştırmak kokunun gitmesini sağlayacaktır.

Bir bardak limon tuzunu yarım bardak sodyum bikarbonatla karıştırın ve deterjan gözüne koyun. Daha sonra makineyi çalıştırın. Elma sirkesi doğal bir temizleyicidir ve mantarları ve bakterileri öldürebilir. Çamaşır makinesinin lastik kısmını elma sirkesi ile temizlemek orada biriken bakterileri yok edecektir.

Bir bardak elma sirkesini bir bardak suyla karıştırın.

Bu malzemeleri temiz bir sprey şişesine dökün.

Şimdi lastiğin her yerine püskürtün.

İki ila üç dakika bekleyin. Daha sonra lastiği temiz bir mutfak havlusu ile silin.

Çamaşır Makinesi Kireci Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinesi arızalarının nedenlerinden biri de birçok yıkama sırasında oluşan kalıntılardır. Çamaşır makinesi kireç çözme işlemi zamanında yapılmaz ise çamaşırlarınız temizlenmez ve kötü kokar. Çamaşır makinesi kireci nasıl temizlenir? Kireç çözücü kullanmak makinenizde oluşan kireci engelleyecektir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut