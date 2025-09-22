Bulantı, kusma ve ishalle seyreden mide gribine dikkat!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, halk arasında 'mide gribi' olarak bilinen viral gastroenterit hakkında açıklamalarda bulundu. Mide ve bağırsakları etkileyen bu enfeksiyonun her yaş grubunda görülebildiğini belirten Doç. Dr. Ekiz, özellikle sonbahar ve kış aylarında vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

"OKUL, KREŞ GİBİ YERLERDEN BULAŞIYOR"

Mide gribinin ne olduğundan bahseden Doç. Dr. Ekiz, "Mide gribi, aslında grip virüsünün değil, norovirüs ve rotavirüs gibi sindirim sistemine yönelik virüslerin neden olduğu bir enfeksiyondur. En sık bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder. Hastalık, kişiden kişiye kolayca bulaşabildiği için özellikle okul, kreş ve kalabalık yaşam alanlarında salgınlara yol açabilmektedir" dedi.

"ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR RİSK ATLINDA"

Çocukların, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin mide gribine karşı daha savunmasız olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ekiz, "Bu gruplarda sıvı kaybının hızlı gelişmesi ciddi sağlık riskleri doğurabilmektedir. Özellikle küçük çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli olunması gerekir" diye konuştu.

TEDAVİ YOLLARI Mide gribine karşı antibiyotiklerin hiçbir faydası olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ekiz, tedavinin esasının sıvı ve mineral kaybını önlemek olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ekiz, "Hastaların bol sıvı tüketmesi, ağır yağlı yiyeceklerden uzak durması, istirahat etmesi ve hijyen kurallarına özen göstermesi tedavinin temelini oluşturmaktadır. El yıkamanın, kişisel eşyaların paylaşılmamasının ve yiyecek hijyenine dikkat edilmesi hastalığın bulaşmasını önlemede en etkili yöntemlerdir" şeklinde konuştu. "HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR" Doç. Dr. Ekiz, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Mide gribi toplumda çok sık görülse de çoğu zaman basit önlemlerle kontrol altına alınabilir. Ancak sıvı kaybı ciddi seviyelere ulaştığında özellikle çocuklar ve yaşlılar için hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle şiddetli ishal ve kusma yaşayan, sıvı kaybını tolere edemeyen kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir."