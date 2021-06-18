"NE MİNİĞİZ!"

Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile geçmişi yad eden Buket Dereoğlu, paylaşımına, "Ay, ne miniğiz... #Tbt... Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı... Peki benim vatkaları ne yapacağız?" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Dereoğlu ile Cumbul, 1996-2001 yılları arasında yayınlanan 'Tatlı Kaçıklar' adlı dizide birlikte rol almıştı.