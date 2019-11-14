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Bugünün Ajandası! Haberturk.com'un gündemi (14 Kasım 2019)

Türkiye'nin gündeminde bugün hangi gelişmelerin yaşanması bekleniyor? Siyasilerin gündeminde neler var? Ekonomide hangi gelişmeler bekleniyor? Spor, hava durumu ve döviz kurlarına ilişkin son bilgiler...

14.11.2019 - 08:32 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem

 Bugünün Ajandası'nda Türkiye'de beklenen gelişmeler şöyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından bugün Türkiye'ye dönüyor. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile başbaşa ve heyetler arası yaptığı toplantıda kritik konular ele alındı. Trump'ın yazdığı mektubu geri verdiğini söyleyen Erdoğan, "Mazlum" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in CIA tarafından da terörist ilan edildiğini içeren belgeyi de ilettiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca FETÖ elebaşı Gülen'in de iadesini istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek toplantısına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

EKONOMİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, saat 10.00'da "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısı ile saat 14.30'da "Ege Ekonomik Forum 2019"a katılacak.

TÜİK, saat 10.00'da eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi ile ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

SPOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla başlayacak. H Grubu lideri Türkiye, saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip beraberlik halinde bile bitime bir maç kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısı sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 4 ila 8 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

 

PİYASALAR

Dolar/TL, dün akşama doğru iyimser haber akışı sonrası 5.73 seviyelerine gerilerken Beyaz Saray'daki görüşme ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası sınırlı hareket yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmelerde iki ülkenin müttefikliğine vurgu yapılırken liderler toplantının verimli geçtiğini belirtti. Fed Başkanı Powell'ın kongredeki sunumunda ise ekonominin güçlü olduğuna dikkat çekilerek mevcut şartlarda uygulanan para politikasının süreceği belirtildi. Ticaret savaşında ise belirsizlik sürüyor. 14 Kasım günü dolar 5.7680 TL'de.

DOLAR - 5,76

EURO - 6,34

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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