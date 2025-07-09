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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 9 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 9 Temmuz 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) kritik karşılaşmalar oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin 3. haftasının ilk maçında Hollanda ile mücadele edecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:20
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        • 1

          9 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) kritik maçlar oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda etabının ilk maçında ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 9 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

          19:00 İngiltere - Hollanda | Tabii Spor

          22:00 Fransa - Galler | Tabii Spor

        • 3

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

          22:00 PSG - Real Madrid | TRT 1

        • 4

          FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL)

          21:30 Hollanda Türkiye maçı | TRT Spor Yıldız

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