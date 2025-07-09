9 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) kritik maçlar oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda etabının ilk maçında ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 9 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...