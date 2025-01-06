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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 6 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Bugünkü maçlar 6 Ocak Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Haftasonu Trendyol Süper Lig, Bundesliga, İtalya Serie A ve Ligue 1'de maçlar tamamlanırken, bugün Trendyol 1. Lig, Premier Lig'in yanı sıra İspanya Kral Kupası ve İtalya Süper Kupa final maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "6 Ocak Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 6 Ocak 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:19
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        • 1

          Bugün 1. Lig, Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve İtalya Süper Kupa finalinde birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 6 Ocak 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          6 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          TFF 1. Lig

          20:00 Sakaryaspor - Gençlerbirliği (TRT Spor, beIN Sports 2, tabii)

        • 3

          Premier Lig

          23:00 Wolverhampton - Nottingham Forest (beİN Sports 3)

        • 4

          İtalya Süper Kupa Final

          22:00 Inter - Milan (TRT 1, tabii)

        • 5

          İspanya Kral Kupası (Son 32 Turu)

          21:00 Deportiva Minera - Real Madrid (TİVİBU SPOR 1)

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