Bugün 1. Lig, Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve İtalya Süper Kupa finalinde birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 6 Ocak 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?