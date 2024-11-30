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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 30 Kasım Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı, gözler lig müsabakalarına çevrildi. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 30 Kasım Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:15
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        • 1

          30 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Trabzonspor Alanyaspor ile; Başakşehir ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Kasım bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi listesi…

        • 2

          30 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          SÜPER LİG

          13:30 Samsunspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)

          16:00 Adana Demirspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

          19:00 Başakşehir FK - Göztepe (beIN Sports 2)

          19:00 Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        • 3

          TRENDYOL 1. LİG

          13:30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)

          13:30 Amed SK - Manisa FK (TRT Spor)

          16:00 İstanbulspor - Iğdır FK (TRT Spor)

          19:00 Çorum FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)

        • 4

          İNGİLTERE PREMİER LİG

          18:00 Brentford - Leicester City

          18:00 Crystal Palace - Newcastle United

          18:00 Wolverhampton - Bournemouth

          18:00 Nottingham Forest - Ipswich Town

          20:30 West Ham United – Arsenal

        • 5

          İSPANYA LALİGA

          16:00 Barcelona - Las Palmas

          18:15 Alaves - Leganes

          20:30 Espanyol - Celta Vigo

          23:00 Valladolid - Atletico Madrid

        • 6

          ALMANYA BUNDESLİGA

          17:30 Leipzig - Wolsburg

          17:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen

          17:30 Werder Bremen - Stuttgart

          17:30 Augsburg - Stuttgart

          20:30 Borussia Dortmund - Bayern Münih

        • 7

          FRANSA LİGUE 1

          19:00 Rennes - St. Etienne

          21:00 Brest - Strasbourg

          23:00 PSG - Nantes

        • 8

          İTALYA SERİE A

          17:00 Como - Monza

          20:00 Milan - Empoli

          22:45 Bologna - Venezia

        • 9

          SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

          16:20 Al Raed - Al Taawon

          17:25 Al Ettifaq - Al Ittihad-Jeddah

          20:00 Al Shabab Riyadh - Al Hilal Riyadh

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