Futbolseverler, bugün yerli ve yabancı liglerde oynanacak birbirinden kritik maçlar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 3 Mayıs 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Süper Lig’de 34. Hafta bu akşam yapılacak 4 maçla devam edecekken Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Mayıs 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları...