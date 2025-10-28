28 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. eleme turu bugün oynanacak 8 karşılaşmayla başlıyor. Ayrıca İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, Suudi Arabistan Kral Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda da kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...