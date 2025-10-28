Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

        Bugünkü maçlar 28 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 28 Ekim 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün başlıyor. Bu kapsamda bugün 8 maç oynanacak. Türkiye Kupası yanı sıra İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, Suudi Arabistan Kral Kupası ve İspanya Kral Kupası'nda da önemli mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          28 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. eleme turu bugün oynanacak 8 karşılaşmayla başlıyor. Ayrıca İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, Suudi Arabistan Kral Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda da kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. TUR HEYECANI!

          Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 28 Ekim Salı günü oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

          Bu turda toplam 28 maç oynanacak ve 14 takım bir üst tura yükselecek.

        • 3

          28 EKİM SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

          13:00 Kepezspor - Sivasspor (A Spor)

          13:30 Aliağa Futbol - Serik Spor

          13:30 Dersimspor - Fethiyespor

          13:30 Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Vanspor

          13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor

          15:30 52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)

          18:00 Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor (A Spor)

          20:30 Kayserispor - Niğde Belediyespor (A Spor)

        • 4

          İtalya Serie A

          20:30 Lecce - Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

          22:45 Atalanta - Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

        • 5

          İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

          22:45 Grimsby- Brentford

          22:45 Wycombe - Fulham

          23:00 Wrexham - Cardiff

        • 6

          Almanya Kupa - 2. Tur

          20:30 E. Frankfurt - B. Dortmund

          20:30 Heidenheim - Hamburg

          20:30 Hertha Berlin - Elversberg

          20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel

          22:45 Augsburg - Bochum

          22:45 E. Cottbus - Leipzig

          22:45 M'gladbach - Karlsruher

          22:45 St. Pauli - Hoffenheim

        • 7

          Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final

          23:15 Sporting CP - Alverca

        • 8

          Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu

          17:35 Al-Qadsiah - Al Hazem

          17:50 Al Shabab - Zulfi

          18:10 Al Akhdoud - Al Hilal

          21:00 Al Nassr - Al Ittihad

        • 9

          İspanya Kral Kupası - 1. Tur

          21:00 Constancia - Girona

          21:00 Ourense - Real Oviedo

          21:00 Tordesillas - Burgos

          21:30 UCAM - Cadiz

          21:30 UD Logrones - R. Santander

          21:30 UP Langreo - Racing Ferrol

          22:00 CD Tropezon - Leonesa

          22:00 Guadalajara - Cacereno

          22:00 Inter de Valdemoro - Getafe

          22:00 Maracena - Valencia

          22:00 Rayo Majadah - Talavera

          22:00 Roda - Granada

          22:00 San Fernando - Albacete

          22:30 RSD Alcala Tenerife

          22:30 Utebo - Huesca

          23:00 Extremadura 24 - Las Palmas

          23:00 Negreira - R. Sociedad

          23:00 Toledo - Sevilla

        • 10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Habertürk Anasayfa