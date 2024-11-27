27 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla devam ediyor. Bu sezon LaLiga’da gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler’li Real Madrid, Liverpool’a konuk olurken, PSV ise Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet arayacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeye spor tutkunları maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Kasım Şampiyonlar Ligi maç fikstürü…