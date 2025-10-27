Bugünkü maçlar 27 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugünkü maçlar 27 Ekim 2025 Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol Süper Lig, İspanya La Liga, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Danimarka Süper Lig, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Polonya Ekstraklasa ve Rusya Premier Lig'de önemli maçlar yapılacak. Süper Lig'in 10. haftasının kapanışında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisi dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ekim 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 27 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün Süper Lig, La Liga, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Danimarka Süper Lig, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Polonya Ekstraklasa ve Rusya Premier Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 27 Ekim 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...
27 EKİM 2025 PAZARTESİ MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
La Liga
23.00 Real Betis-Atletico Madrid
Portekiz Premier Lig
23:15 Moreirense - Porto
Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu
17:35 Al Fateh - Al Riyadh
17:35 Al Khaleej - Al Taawon
18:00 Al Kholood - Najma
21:00 Al Batin - Al Ahli
Danimarka Süper Lig
21:00 Odense - Brondby
İsveç Allsvenskan
21:00 Brommapojkarna - GAIS
21:10 Malmö - Hammarby
Finlandiya Veikkausliiga - Şampiyona Grubu
19:00 SJK Seinöjoen - Kuopion
Polonya Ekstraklasa
21:00 Radomiak - Wisla Plock
Rusya Premier Lig
19:30 Akhmat Grozny - Sochi