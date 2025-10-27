Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! 2025-2026 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve sefer tarihleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en popüler tren rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2025-2026 kış sezonu biletlerinin 27 Ekim Pazartesi günü itibarıyla satışa çıkacağını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Kars arasında turistik bir gezi sunan trenin seferlere başlayacağı tarih hakkında da bilgi verdi. Kars'a doğru masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 2025-2026 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve sefer takvimi belli oldu. Peki, TCDD Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, bilet fiyatları ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor. Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin 27 Ekim tarihinde satışa çıkacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası 2025-2026 kış sezonu Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları seyahatseverler tarafından merak konusu oldu. Yolculuk Aralık ayında Ankara-Kars yönünde başlayacak olup 1 Mart 2026'da Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak. Peki, TCDD Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, nerelerden geçiyor, bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2025-2026 Turistik Doğu Ekspresi sefer takvimi, bilet fiyatları ve güzergahı hakkında detaylı bilgiler…
2025-2026 TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 kış sezonu seferleri, 22 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin bilgi verdi.
2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu "raylar üzerinde" tanıtmayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, sefer takvimine dikkati çekti.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." ifadelerini kullandı.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI NASIL, HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?
Turistik Doğu Ekspresi'nin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak."
2025-2026 TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletleri, 27 Ekim 2025 Pazartesi bugün satışa çıkacak.
Uraloğlu, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.
Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğine işaret eden Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını aktardı.
Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir."
2025-2026 TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, NEREDEN ALINIR?
Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları, kişi başı 6000 TL’den başlıyor.
Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek.
Turistik Doğu Ekspresi 2025-26 Sezonu Takvim ve Fiyat Tablosu
*Odalar iki kişilik olup tabloda iki kişinin toplam ücreti belirtilmiştir.
TCDD DOĞU EKSPRESİ SEFER SAATLERİ
Ankara-Kars yönündeki seferler: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri,
Kars-Ankara yönündeki seferler: Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılacak.
Ankara-Kars yönünde seferler; Ankara Garı'ndan saat 13.55'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek.
Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak.
