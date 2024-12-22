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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ARALIK 2024 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 22 Aralık 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maçlar 22 Aralık 2024 Pazar listesi belli oldu. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, 22 Aralık Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:27
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        • 1

          22 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid Sevilla ile karşı karşıya gelirken; Premir Lig’de Manchester United Bournemouth ile, Tottenham Liverpool ile mücadele edecek. Bu kapsamda Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, 22 Aralık bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 22 Aralık 2024 Pazar listesi…

        • 2

          22 ARALIK 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor (beIN SPORTS 2)

          16.00 Kayserispor - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

          16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (beIN SPORTS 2)

          19.00 Trabzonspor - Bodrumspor (beIN SPORTS 1)

        • 3

          TFF 1. Lig

          13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük (beIN SPORTS MAX 1, TRT Spor)

          16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor (beIN Sports Max 2)

          16.00 Boluspor - Kocaelispor (beIN SPORTS MAX 1, TRT Spor)

          19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü (beIN SPORTS MAX 2, TRT Spor)

        • 4

          İngiltere Premier Lig

          17.00 Everton - Chelsea (beIN Sports 3)

          17.00 Manchester United - Bournemouth (beIN Sports 4)

          17.00 Fulham - Southampton

          17.00 Leicester City - Wolverhampton

          19.30 Tottenham - Liverpool (beIN Sports 3)

        • 5

          La Liga

          16.00 Valencia - Deportivo Alaves (S Sport)

          18.15 Real Madrid - Sevilla (S Sport)

          20.30 Leganes - Villarreal (S Sport)

          20.30 Las Palmas - Espanyol (S Sport)

          23.00 Real Betis - Rayo Vallecano (S Sport)

        • 6

          Serie A

          14.30 Roma – Parma (S Sport 2)

          17.00 Venezia – Cagliari (S Sport 2)

          20.00 Atalanta – Empoli (S Sport 2)

          22.45 Monza – Juventus (S Sport 2)

        • 7

          Bundesliga

          17.30 Bochum - Heidenheim

          19.30 Wolfsburg - Borussia Dortmund (beIN Sports 4)

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