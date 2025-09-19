Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var saat kaçta, hangi kanalda?
Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 19 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de nefes kesen maçlar oynanacak. İşte, 19 Eylül 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi!
19 Eylül 2025 Cuma maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Süper Lig'in 6. haftası Göztepe - Beşiktaş maçıyla başlayacak.
19 EYLÜL 2025 CUMA MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 Göztepe-Beşiktaş (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
14.30 Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)
17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)
17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK
20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)
La Liga
22:00 Real Betis-Real Sociedad
İtalya Serie A
21:45 Lecce-Cagliari
Fransa Ligue 1
21:45 Lyon-Angers
Almanya Bundesliga
21:30 Stuttgart-St. Pauli
Hollanda Eredivisie
21:00 S.Rotterdam-Twente
Portekiz Premier Lig
22:15 Rio Ave-Porto
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej
18:35 Al Fayha-Al Shabab
21:00 Al Ahli-Al Hilal