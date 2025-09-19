Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 19 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de nefes kesen maçlar oynanacak. İşte, 19 Eylül 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi!

        Giriş: 19.09.2025 - 08:44 Güncelleme: 19.09.2025 - 08:45
        • 1

          Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 19 Eylül 2025 Cuma maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Süper Lig'in 6. haftası Göztepe - Beşiktaş maçıyla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          19 EYLÜL 2025 CUMA MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Trendyol Süper Lig

          20.00 Göztepe-Beşiktaş (beIN Sports 1)

        • 3

          Trendyol 1. Lig

          14.30 Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)

          17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)

          17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK

          20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)

        • 4

          La Liga

          22:00 Real Betis-Real Sociedad

        • 5

          İtalya Serie A

          21:45 Lecce-Cagliari

        • 6

          Fransa Ligue 1

          21:45 Lyon-Angers

        • 7

          Almanya Bundesliga

          21:30 Stuttgart-St. Pauli

        • 8

          Hollanda Eredivisie

          21:00 S.Rotterdam-Twente

        • 9

          Portekiz Premier Lig

          22:15 Rio Ave-Porto

        • 10

          Suudi Arabistan Pro Lig

          18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej

          18:35 Al Fayha-Al Shabab

          21:00 Al Ahli-Al Hilal

