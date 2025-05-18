Bugünkü maçlar 18 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

18 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, İngiltere, Serie A, ve La Liga'da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Galatasaray- Kayserispor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mayıs 2025 Pazar bugünkü maçlar…