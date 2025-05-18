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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 18 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 18 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Süper Lig, İngiltere, Serie A, ve La Liga'da birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 18 Mayıs 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:44
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        • 1

          18 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, İngiltere, Serie A, ve La Liga'da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Galatasaray- Kayserispor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mayıs 2025 Pazar bugünkü maçlar…

        • 2

          Süper Lig

          19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (beIN (Kanal 1) ve beIN Sports 5)

          19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (beIN Sports 3 ve beIN Sports 5)

          19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (beIN BOX OFFICE ve beIN Sports 5)

          19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (beIN Sports 4 ve beIN Sports 5)

          19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1 ve beIN Sports 5)

          19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 5)

          19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 5)

          19.00 Fenerbahçe-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2 ve beIN Sports 5)

        • 3

          Premier Lig

          14.00 Everton-Southampton (beİN Sports 3)

          16.15 West Ham United-Nottingham Forest (beİN Sports 3)

          17.00 Leicester City-Ipswich Town (beİN CONNECT)

          17.00 Brentford-Fulham (beİN CONNECT)

          18.30 Arsenal-Newcastle United (beİN CONNECT)

        • 4

          La Liga

          20.00 Valladolid-Deportivo Alaves (S Sport Konferans)

          20.00 Valencia-Athletic Bilbao (S Sport Konferans)

          20.00 Real Sociedad-Girona (S Sport Konferans)

          20.00 Celta Vigo-Rayo Vallecano (S Sport Konferans)

          20.00 Sevilla-Real Madrid (S Sport Konferans)

          20.00 Osasuna-Espanyol (S Sport Konferans)

          20.00 Barcelona-Villarreal (S Sport Konferans)

          20.00 Atletico Madrid-Real Betis (S Sport Konferans)

          20.00 Mallorca-Getafe (S Sport Konferans)

          20.00 Las Palmas-Getafe (S Sport Konferans)

        • 5

          Serie A

          21.45 Inter-Lazio (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Parma-Napoli (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Lecce-Torino (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Roma-Milan (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Cagliari-Venezia (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Fiorentina-Bologna (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Monza-Empoli (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Juventus-Udinese (S Sport 2 Konferans)

          21.45 Hellas Verona-Como (S Sport 2 Konferans)

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