17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, İngiltere - Fa Cup Final, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi’nde oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Adana Demirspor Hatayspor’u ağırlayacak. İngiltere - Fa Cup’ta ise Ffnal heyecanı yaşanacak. Crystal Palace Manchester City mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…