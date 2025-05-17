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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 MAYIS 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 17 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Süper Lig, İngiltere - Fa Cup Final, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi'nde birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 17 Mayıs 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 08:40 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:40
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        • 1

          17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, İngiltere - Fa Cup Final, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi’nde oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Adana Demirspor Hatayspor’u ağırlayacak. İngiltere - Fa Cup’ta ise Ffnal heyecanı yaşanacak. Crystal Palace Manchester City mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…

        • 2

          17 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          SÜPER LİG

          19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

        • 3

          İNGİLTERE - FA CUP FİNAL

          18:30 Crystal Palace - Manchester City (TRT Tabii Spor)

        • 4

          SERİE A

          21:45 Genoa - Atalanta

        • 5

          LİGUE 1

          22:00 Lille - Reims

          22:00 Marsilya - Rennes

          22:00 RC Strasbourg - Le Havre

          22:00 PSG - Auxerre

          22:00 Saint-Etienne - Toulouse

          22:00 Lens - Monaco

          22:00 Nice - Brest

          22:00 Nantes - Montpellier

          22:00 Lyon - Angers

        • 6

          BUNDESLİGA

          16:30 Heidenheim - Werder Bremen

          16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt

          16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg

          16:30 St. Pauli - Bochum

          16:30 Hoffenheim - Bayern Münih

          16:30 RB Leipzig - Stuttgart

          16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel

          16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen

          16:30 Augsburg - Union Berlin

        • 7

          PORTEKİZ - PREMİER LİG

          20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes

          20:00 Porto - Nacional

          20:00 Farense - Santa Clara

          20:00 Arouca - Boavista

          20:00 Estoril - Estrela

          20:00 Sporting Braga - Benfica

          20:00 AVS - Moreirense

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