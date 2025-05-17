Bugünkü maçlar 17 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Süper Lig, İngiltere - Fa Cup Final, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi'nde birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 17 Mayıs 2025 programı...
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17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, İngiltere - Fa Cup Final, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi’nde oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Adana Demirspor Hatayspor’u ağırlayacak. İngiltere - Fa Cup’ta ise Ffnal heyecanı yaşanacak. Crystal Palace Manchester City mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…
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17 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
- 3
İNGİLTERE - FA CUP FİNAL
18:30 Crystal Palace - Manchester City (TRT Tabii Spor)
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- 4
SERİE A
21:45 Genoa - Atalanta
- 5
LİGUE 1
22:00 Lille - Reims
22:00 Marsilya - Rennes
22:00 RC Strasbourg - Le Havre
22:00 PSG - Auxerre
22:00 Saint-Etienne - Toulouse
22:00 Lens - Monaco
22:00 Nice - Brest
22:00 Nantes - Montpellier
22:00 Lyon - Angers
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BUNDESLİGA
16:30 Heidenheim - Werder Bremen
16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt
16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg
16:30 St. Pauli - Bochum
16:30 Hoffenheim - Bayern Münih
16:30 RB Leipzig - Stuttgart
16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel
16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen
16:30 Augsburg - Union Berlin
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PORTEKİZ - PREMİER LİG
20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes
20:00 Porto - Nacional
20:00 Farense - Santa Clara
20:00 Arouca - Boavista
20:00 Estoril - Estrela
20:00 Sporting Braga - Benfica
20:00 AVS - Moreirense