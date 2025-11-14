Bugünkü maçlar 14 Kasım 2025: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 14 Kasım 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, G ve L Grubu maçları oynanacak. Ayrıca La Liga 2'de Real Valladolid - Las Palmas karşı karşıya gelecek. Basketbolda ise EuroLeague heyecanı devam edecek. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih'i konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi...
- 1
14 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde birbirinden zorlu maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Slovakya-Kuzey İrlanda, Finlandiya-Malta ve Cebelitarık-Karadağ maçları grupların kaderini etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. EuroLeague’de ise heyecan dolu mücadeleler basketbolseverleri bekliyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
- 2
14 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup A
22:45 Lüksemburg - Almanya
22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda
- 3
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup G
20:00 Finlandiya - Malta
22:45 Polonya - Hollanda
-
- 4
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup L
22:45 Cebelitarık - Karadağ
22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları
- 5
La Liga 2
22:30 R. Valladolid - Las Palmas
- 6
UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H
20:00 Türkiye U21 - Ukrayna U21
UEFA U17 Şampiyonası Elemeler - 1. Tur - Grup 7
13:00 Türkiye U17 - Malta U17
19:00 Sırbistan U17 - Bosna-Hersek U17
-
- 7
THY Euroleague
19.00 Dubai Basketbol - Zalgiris
20.00 Anadolu Efes - Bayern Münih (S Sport)
22.00 LDLC ASVEL - Partizan
22.30 Barcelona - Virtus Bologna
22.30 E. Armani Milan - Olympiakos
- 8
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
15 Kasım Cumartesi
20.00 Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım Salı
22.45 İspanya - Türkiye