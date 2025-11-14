Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 14 Kasım 2025: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 14 Kasım 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, G ve L Grubu maçları oynanacak. Ayrıca La Liga 2'de Real Valladolid - Las Palmas karşı karşıya gelecek. Basketbolda ise EuroLeague heyecanı devam edecek. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih'i konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Giriş: 14.11.2025 - 12:16 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:16
        • 1

          14 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde birbirinden zorlu maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Slovakya-Kuzey İrlanda, Finlandiya-Malta ve Cebelitarık-Karadağ maçları grupların kaderini etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. EuroLeague’de ise heyecan dolu mücadeleler basketbolseverleri bekliyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        • 2

          14 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup A

          22:45 Lüksemburg - Almanya

          22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda

        • 3

          Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup G

          20:00 Finlandiya - Malta

          22:45 Polonya - Hollanda

        • 4

          Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup L

          22:45 Cebelitarık - Karadağ

          22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları

        • 5

          La Liga 2

          22:30 R. Valladolid - Las Palmas

        • 6

          UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H

          20:00 Türkiye U21 - Ukrayna U21

          UEFA U17 Şampiyonası Elemeler - 1. Tur - Grup 7

          13:00 Türkiye U17 - Malta U17

          19:00 Sırbistan U17 - Bosna-Hersek U17

        • 7

          THY Euroleague

          19.00 Dubai Basketbol - Zalgiris

          20.00 Anadolu Efes - Bayern Münih (S Sport)

          22.00 LDLC ASVEL - Partizan

          22.30 Barcelona - Virtus Bologna

          22.30 E. Armani Milan - Olympiakos

        • 8

          MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

          15 Kasım Cumartesi

          20.00 Türkiye - Bulgaristan

          18 Kasım Salı

          22.45 İspanya - Türkiye

        Habertürk Anasayfa