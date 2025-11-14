Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 14 KASIM 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı? TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Kasım 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

        Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümleri iptal edildi. Bu nedenle izleyiciler ''Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 14 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 14 Kasım 2025 Cuma TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:13
        • 1

          Televizyonda her gün birbirinden farklı program, yarışma, dizi, film yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası sonrası kanallar iki gündür dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorularına yanıt arıyor. 14 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 14 Kasım 2025 Cuma TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…

        • 2

          BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?

          Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümlerini iptal edildi.

          Gözler ise bugüne çevrildi. Kanalların 14 Kasım Cuma TV yayın akışı paylaşıldı. Yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri ile yayınlanacağı belirtildi.

          Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…

        • 3

          İŞTE KANAL KANAL 14 KASIM 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.33 İstiklal Marşı

          05.35 Hayallerinin Peşinde

          06.25 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır

          07.40 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması

          09.25 Adını Sen Koy

          10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13.15 Kanatlarını Aç

          15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          18.00 Yurda Dönüş

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Taşacak Bu Deniz

          00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02.50 Taşacak Bu Deniz

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07.00 İstanbullu Gelin

          09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16.15 Söz

          19.00 Star Haber

          20.00 Kod 355

          22.30 Kod 355

          00.45 Çarpıntı

          03.00 Yüksek Sosyete

          05.00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09.00 Neler Oluyor Hayatta?

          11.00 Yaprak Dökümü

          14.00 Gelinim Mutfakta

          16.45 Uzak Şehir

          18.30 Kanal D Ana Haber

          20.00 Arka Sokaklar

          00.15 Eşref Rüya

          02.30 Poyraz Karayel

          04.30 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07.00 Kahvaltı Haberleri

          08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13.00 atv Gün Ortası

          14.00 Mutfak Bahane

          16.00 Esra Erol’da

          19.00 atv Ana Haber

          20.00 Ölümcül Çarpışma

          22.20 Kuruluş Orhan

          01.20 Gözleri KaraDeniz

          04.00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 Çalar Saat

          10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12.30 Yasak Elma

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Sahtekarlar

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Ben Onun Annesiyim

          23.45 Ben Leman

          02.30 Sahtekarlar

          04.45 Kefaret

          06.00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06.00 Yeni Gelin

          08.15 Bu Sabah

          10.00 Sandık Kokusu

          12.30 Gelin Evi

          15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18.45 Show Ana Haber

          20.00 Kızılcık Şerbeti

          00.15 Veliaht

          02.45 Bereketli Topraklar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06.00 Tuzak

          07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08.30 Oynat Bakalım

          09.00 Gel Konuşalım

          13.15 MasterChef Türkiye

          16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20.00 MasterChef Türkiye

          00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03.30 Gel Konuşalım

          14 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
