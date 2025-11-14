TV yayın akışı 14 Kasım 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?
Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümleri iptal edildi. Bu nedenle izleyiciler ''Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 14 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 14 Kasım 2025 Cuma TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı!
Televizyonda her gün birbirinden farklı program, yarışma, dizi, film yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası sonrası kanallar iki gündür dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorularına yanıt arıyor. 14 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 14 Kasım 2025 Cuma TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…
BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?
Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümlerini iptal edildi.
Gözler ise bugüne çevrildi. Kanalların 14 Kasım Cuma TV yayın akışı paylaşıldı. Yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri ile yayınlanacağı belirtildi.
Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…
İŞTE KANAL KANAL 14 KASIM 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Hayallerinin Peşinde
06.25 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır
07.40 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kanatlarını Aç
15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00 Yurda Dönüş
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.50 Taşacak Bu Deniz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Kod 355
22.30 Kod 355
00.45 Çarpıntı
03.00 Yüksek Sosyete
05.00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Eşref Rüya
02.30 Poyraz Karayel
04.30 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Ölümcül Çarpışma
22.20 Kuruluş Orhan
01.20 Gözleri KaraDeniz
04.00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Ben Onun Annesiyim
23.45 Ben Leman
02.30 Sahtekarlar
04.45 Kefaret
06.00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Veliaht
02.45 Bereketli Topraklar
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
