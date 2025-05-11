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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MAYIS 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 11 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 11 Mayıs 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 08:36 Güncelleme: 11.05.2025 - 08:36
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        • 1

          11 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Beşiktaş Adana Demirspor’u ağırlayacak. La Liga’da ise El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona Real Madrid mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar bugünkü maçlar…

        • 2

          11 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          TRENDYOL SÜPER LİG

          16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)

          19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

          19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

        • 3

          TFF 1. LİG

          16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        • 4

          İNGİLTERE PREMİER LİG

          14.00 Newcastle United-Chelsea

          16.15 Nottingham Forest-Leicester City

          16.15 Manchester United-West Ham United

          16.15 Tottenham-Crystal Palace

          18.30 Liverpool-Arsenal

        • 5

          İSPANYA LA LİGA

          15.00 Leganes-Espanyol

          17.15 Barcelona-Real Madrid

          19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

          22.00 Real Betis-Osasuna

        • 6

          İTALYA SERİE A

          13.30 Udinese-Monza

          16.00 Hellas Verona-Lecce

          19.00 Torino-Inter

          21.45 Napoli-Genoa

        • 7

          ALMANYA BUNDESLİGA

          16.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

          18.30 Eintracht Frankfurt-St. Pauli

          20.30 Stuttgart-Augsburg

        • 8

          HOLLANDA EREDİVİSİE

          13:15 Zwolle-Go Ahead

          15:30 Feyenoord-PSV

          15:30 Twente-Utrecht

          17:45 Ajax-NEC Nijmegen

          17:45 AZ Alkmaar-Groningen

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