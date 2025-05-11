11 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Beşiktaş Adana Demirspor’u ağırlayacak. La Liga’da ise El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona Real Madrid mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar bugünkü maçlar…