Bugünkü maçlar 30 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
30 Ocak 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlarile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak 18 karşılaşma ile sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda tur atlayacak ve veda edecek takımlar belli olacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç bilgileri dahil olmak üzere 30 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Ocak 2025 bugünün maç takvimi…
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30 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 18 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra gibi Olympiakos, Tottenham, Athletic Bilbao, Manchester United gibi dev kulüpler sahaya çıkacak. Bugün alınacak sonuçlara göre üst tura yükselecek takımlar netlik kazanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2025 bugünkü maç programı…
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UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON HAFTA MAÇLARI BUGÜN YAPILACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları, 30 Ocak Perşembe bugün oynanacak ve tüm karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında bugün oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.
Bu gece alınan sonuçlara göre üst tura yükselen takımların yanı sıra yeni formata göre Avrupa Ligi’ne veda edecek takımlar belli olacak.
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TEMSİLCİLERİMİZ 8. HAFTA MAÇLARI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.
Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak.
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CANLI YAYIN KANALLARI BELLİ OLDU
Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor'dan, Ajax-Galatasaray maçı TRT 1'den, Twente-Beşiktaş maçı ise TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Öte yandan tüm maçlar TABİİ SPOR 1'den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.
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30 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Ligi'nde tamamı saat 23.00'te oynanacak 8. ve son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe - TRT Spor
Twente (Hollanda)-Beşiktaş - TRT Spor Yıldız
Ajax (Hollanda)-Galatasaray - TRT 1
FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere) - TABİİ Spor
Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya) - TABİİ Spor 2
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz) - TABİİ Spor 3
Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç) - TABİİ Spor 4
Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya) - TABİİ Spor 5
Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya) - TABİİ Spor 6
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Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
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SUUDI ARABİSTAN - PRO LİG
17:00 Al Orubah - Al Ahli Jeddah
18:15 Al Riyadh - Al Wahda
20:00 Al Raed - Al Nassr
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