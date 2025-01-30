30 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 18 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra gibi Olympiakos, Tottenham, Athletic Bilbao, Manchester United gibi dev kulüpler sahaya çıkacak. Bugün alınacak sonuçlara göre üst tura yükselecek takımlar netlik kazanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2025 bugünkü maç programı…