Bugünkü maçlar 23 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Günün maç takvimine göre, bugün yerli ve yabancı liglerde heyecan dolu müsabakalar oynanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası 3 maçla başlayacak. Ayrıca LaLiga, Portekiz Ligi, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası'nda birbirinden önemli mücadeleler var. İşte, 23 Eylül 2025 bugünkü maç programı, karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.
- 1
23 Eylül 2025 bugünkü maç programı paylaşıldı. Bugün Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Portekiz Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası’nda birbirinden önemli maçlar oynanacak. Merak edenler için bugün oynanacak mücadeleleri ve başlangıç saatlerini derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Eylül 2025 bugünün maç takvimi…
- 2
23 EYLÜL 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol 1. Lig
17:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
20:00 Iğdır FK - Hatayspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 Çorum FK - Serik Spor (TRT Spor)
- 3
İspanya - LaLiga
20:00 Athletic Bilbao - Girona (S Sport Plus)
20:00 Espanyol - Valencia (S Sport Plus)
22:30 Sevilla - Villarreal (S Sport Plus)
22:30 Levante - Real Madrid (S Sport)
-
- 4
Portekiz - Premier Lig
22:15 Benfica - Rio Ave (S Sport Plus)
- 5
İngiltere Lig Kupası - 3. Tur
21:45 Barnsley - Brighton
21:45 Burnley - Cardiff
21:45 Fulham - Cambridge
21:45 Lincoln City - Chelsea
21:45 Wigan Athletic - Wycombe
21:45 Wolverhampton - Everton
21:45 Wrexham - Reading
22:00 Liverpool - Southampton
- 6
İtalya Kupası - 2. Tur
18:00 Cagliari - Frosinone
19:30 Udinese - Palermo
22:00 Milan - Lecce
-
- 7