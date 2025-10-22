Bugünkü maçlar 22 Ekim 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray’ın yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid, Karabağ, Liverpool, Chelsea, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için heyecan dorukta olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 30 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…