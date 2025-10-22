Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 22 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

        Bugünkü maçlar 22 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        22 Ekim 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta, bu akşam oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Bayern Münih, Real Madrid, Karabağ, Liverpool, Chelsea, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçların başlangıç saatleri belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ekim 2025 bugünkü maç fikstürü...

        Giriş: 22.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 22.10.2025 - 12:20
        • 1

          Bugünkü maçlar 22 Ekim 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray’ın yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid, Karabağ, Liverpool, Chelsea, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için heyecan dorukta olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 30 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA DEVAM EDİYOR

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta, 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

          Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

        • 3

          GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Galatasaray-Bodo/Glimt maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba bugün saat 19.45'te başlayacak.

          RAMS Park’ta oynanacak mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

          Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

        • 4

          22 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

          20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

        • 5

          UEFA Şampiyonlar Ligi

          19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

          19:45 Athletic Bilbao - Karabağ (tabii Spor)

          22:00 Monaco - Tottenham (tabii Spor 4)

        • 6

          22:00 Atalanta - Slavia Prag (tabii Spor 5)

          22:00 Chelsea - Ajax (tabii Spor 3)

          22:00 Sporting CP - Marsilya (tabii Spor 6)

        • 7

          22:00 Real Madrid - Juventus (tabii Spor)

          22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool (tabii Spor 1)

          22:00 Bayern Münih - Club Brugge (tabii Spor 2)

        • 8

          FIBA Europe Cup

          18:00 Absheron - Trefl Sopot

          18:30 Rilski Sportist - Tartu Üniversitesi

          19:00 Start Lublin - Porto

          19:00 Szombathely - Corona

          19:00 Bakken - Oradea

          19:00 Keravnos - AEK Larnaka

          19:00 Cedevita - Petkim Spor

          19:00 Anortosis - Trepça

          19:30 Zaragoza - Braunschweig

          19:30 Peristeri - KK Pelister

          20:00 Kutaisi - Prievidza

          20:00 Rasta Vechta - Reggiana

          21:00 Sporting - Bashkimi

          21:30 Dinamo Sassari - Włocławek

          21:45 Vâlcea 1924 - PAOK

          FIBA Şampiyonlar Ligi

          19:30 Rytas - Promitheas

          19:30 MLP Academics Heidelberg - Legiea Varşova

          21:00 Cholet - Hapoel Holon

          21:45 Badalona - Bursaspor

          Eurocup

          19:00 U-Banca Transilvania - Reyer

          19:00 Bahçeşehir Koleji - Cedevita Olimpija

          20:00 Chemnitz 99 - London Lions

          20:00 Buducnost - Panionions

          20:30 JL Bourg - Lietkabelis

          21:00 Trento - Türk Telekom

        • 9

          TVF Erkekler Kupa Voley

          13:00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Gebze Bld. (TRT Spor Yıldız)

          15:00 Bursa B.Şehir Bld. - Gaziantep Gençlik Spor (TRT Spor Yıldız)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
