Bugün futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Fenerbahçe’nin sürpriz kayıp yaşadığı Süper Lig’in 32. Haftası bugün oynanacak tek maçla sona erecek. 1. Lig, Premier Lig, Seria A ve La Liga’da da birbirinden çekişmeleri karşılaşmalar oynanacak. Bu akşam oynanacak maçları kaçırmamak isteyenler ise bu noktada "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 21 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları...