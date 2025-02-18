Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 18 ŞUBAT 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar

        Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Bugün futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanacak. Milan, Bayern Münih, Benfica, Celtic, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 18 Şubat bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 08:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          18 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off rövanş maçları bugün başlıyor. Devler Ligi’nde bugün Benfica, Bayern Münih, Milan, Celtic, Club Brugge gibi takımlar mücade edecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MALARI İLE DEVAM EDİYOR!

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları başlıyor.

          Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.

          Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

        • 3

          18 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

          20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda) - TRT Spor

          23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor

          23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya) - TRT Spor

          23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa) - Tabii Spor

        • 4

          ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - DOĞU GRUBU

          13:00 Gwangju-Buriram Utd - Smart Spor 2, Spor Smart 2

          13:00 Kawasaki F.-C. Mariners - Spor Smart, Smart Spor HD

          15:00 Johor Darul-Pohang S. - Smart Spor 2, Spor Smart 2

          15:00 S. Shenhua-Vissel Kobe - Spor Smart, Smart Spor HD

        • 5

          ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - BATI GRUBU

          19:00 Al Rayyan-Esteghlal - Smart Spor 2, Spor Smart 2

          19:00 Al Wasl-Al Hilal - Spor Smart, Smart Spor HD

        • 6

          ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - SON 16 TURU

          17:00 Sharjah-Hussein - Spor Smart, Smart Spor HD

          17:00 TS Tabriz-Khalidiya

        • 7

          İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

          22:45 Preston-Millwall - Tuttur

        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Habertürk Anasayfa