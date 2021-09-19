Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

Bugün TV'de neler var? 19 Eylül Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

Hafta sonunu evinde televizyon izleyerek geçirecek olanlar "Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. Televizyon kanallarının günlük yayın akışı merak konusu oldu. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 19 Eylül Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

19.09.2021 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Bugün TV'de neler var? 19 Eylül Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

19 Eylül Pazar günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 19 Eylül Pazar akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Yargı, Benzemez Kimse Bize gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00: Gizemli Tarih "Derin Kuyu"

14.00: Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"

16:00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

19.00: Ana Haber
20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

22.45: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

01.45: Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"
03.45: Yeşil Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Şansım Olsa

14.30: Bir Şansım Olsa
15.30: Yalancı
18.45: Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20.00: İçimizden Biri

23.15: İçimizden Biri Tekrar
02.00: Yalancı
04.00: Bir Başka Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

12.35: Kalp Yarası

15.45: Kardeşlerim

19.00: ATV Ana Haber
20.00: İkimizin Sırrı
00.20: Taşıyıcı: Son Hız Yabancı Sinema
02.05: Taşıyıcı: Son Hız Yabancı Sinema 03.50: Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Baht Oyunu

14.45: Camdaki Kız

18.45: Kanal D Haber
Hafta Sonu

20.00: Yargı (Yeni Dizi)
22.45: Yargı
00.15: Yargı
02.45: 5N1K

03.15: Kardeşler

04.30: Ankara'nın Dikmeni

STAR TV YAYIN AKIŞI

14.00: Bir Demet Tiyatro

15.45: En Güzel Bölüm
16.00: Kazara Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Benzemez Kimse Bize
00.30: Ada Masalı
03.00: Tülin Şahin İle Moda

04.00: Müzik
05.00: Ayşecik ile Ömercik
05.30: Medcezir

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00: Yasak Elma

16.30: Uzak Şehrin Masalı

19.00: GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00: Uzak Şehrin Masalı

00.45: Yasak Elma
03.15: Kefaret
05.15: İnadına Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

13.45: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

18.15: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Paylaş Benimle

03.30: 8X8
04.45: Bilginiz Olsun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü!
Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü!
Gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı
Gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı
Nikola Tesla kimdir?
Nikola Tesla kimdir?
'Mankenlik' vaadiyle korkunç tuzak!
'Mankenlik' vaadiyle korkunç tuzak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.