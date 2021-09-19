19 Eylül Pazar günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 19 Eylül Pazar akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Yargı, Benzemez Kimse Bize gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00: Gizemli Tarih "Derin Kuyu"
14.00: Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"
16:00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
19.00: Ana Haber
20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
22.45: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
01.45: Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"
03.45: Yeşil Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Şansım Olsa
14.30: Bir Şansım Olsa
15.30: Yalancı
18.45: Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20.00: İçimizden Biri
23.15: İçimizden Biri Tekrar
02.00: Yalancı
04.00: Bir Başka Güzel
ATV YAYIN AKIŞI
12.35: Kalp Yarası
15.45: Kardeşlerim
19.00: ATV Ana Haber
20.00: İkimizin Sırrı
00.20: Taşıyıcı: Son Hız Yabancı Sinema
02.05: Taşıyıcı: Son Hız Yabancı Sinema 03.50: Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00: Baht Oyunu
14.45: Camdaki Kız
18.45: Kanal D Haber
Hafta Sonu
20.00: Yargı (Yeni Dizi)
22.45: Yargı
00.15: Yargı
02.45: 5N1K
03.15: Kardeşler
04.30: Ankara'nın Dikmeni
STAR TV YAYIN AKIŞI
14.00: Bir Demet Tiyatro
15.45: En Güzel Bölüm
16.00: Kazara Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Benzemez Kimse Bize
00.30: Ada Masalı
03.00: Tülin Şahin İle Moda
04.00: Müzik
05.00: Ayşecik ile Ömercik
05.30: Medcezir
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00: Yasak Elma
16.30: Uzak Şehrin Masalı
19.00: GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00: Uzak Şehrin Masalı
00.45: Yasak Elma
03.15: Kefaret
05.15: İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
13.45: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
18.15: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Paylaş Benimle
03.30: 8X8
04.45: Bilginiz Olsun
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