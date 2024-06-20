20-21 HAZİRAN'DA ÜCRETSİZ OLAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bayram boyunca ücretsiz olacak otoyol ve köprüler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklama şu şekilde;

15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 07:00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir. ​