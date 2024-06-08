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        Haberler Bilgi Bugün televizyonda ne var? 8 Haziran 2024 TV yayın akışı Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Patron Mutlu Son İstiyor

        Bugün televizyonda ne var? İşte 8 Haziran Cumartesi televizyon rehberi

        Hafta sonunu keyifle geçirmek isteyenler için akşama birçok seçenek bulunuyor. Cumartesi akşamı birçok dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken, eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için Güldür Güldür Show gibi birçok seçenek olacak. "Bugün televizyonda ne var?" diye soranlar için hazırladığımız 8 Haziran 2024 Cumartesi TV rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:54
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        • 1

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ Cumartesi akşamı saat 20.00’de 378. bölümüyle SHOW TV'de ekrana geliyor.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

          15:00 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Bahar

          04:00 Baba

        • 2

          KARDEŞLERİM

          Kardeşlerim dizisi 132. bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de olacak.

          Uçurumdan düşmesine ramak kalan Cansu'nun durumu, Aybike ve Sarp başta olmak üzere, tüm ailesini endişelendirir. Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder. Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir. Üst üste yaşadığı sıkıntılar, Ayten'i hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda bırakır. Bir eğitim yılını daha geride bırakan Ataman Koleji'nde tüm çocuklar, mezuniyet heyecanını yaşarlar. Kooperatifçilerle ilgili birtakım gerçekleri öğrenip harekete geçen Ömer, hayatının en önemli günlerinden birinde, beklenmedik bir durumun içine düşer.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Kardeşlerim

          13:35 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

          15:30 Kuruluş Osman

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)

          02:30 Denizden Gelen (Yerli Sinema)

          04:30 Kalp Yarası

        • 3

          YALAN

          Yalan, tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de olacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Berrin ve Hazal’ın yaşadığı büyük tartışmanın ardından Melike, Berrin’in Hazal’la ne derdi olduğunu merak eder. Berrin’in Hazal’a verdiği paranın ortaya çıkmasıyla da Melike tam anlamıyla deliye döner. Berrin’in tavırları Duru’yla Haluk’u da huzursuz eder. Gerçekleri anlamak isteyen Haluk, Melike’ye öyle bir teklifte bulunur ki, başta Duru olmak üzere, herkesin hayatı baştan sona değişecektir. Kadir, Melike’nin karşısına çıkıp, ağabeyinin intikamını almaya kalkar. Ancak bu hiç de kolay değildir. Kadir’den habersiz olarak harekete geçen Zehra ise Melike’nin karşısına dikilir. Bu defa Melike için tüm yollar kapanmış gibidir.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 Taş Kağıt Makas

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Yalan

          22:45 Arka Sokaklar

          02:00 Talihsiz Yavrum (Yerli Sinema)

          03:30 Müzik Arası

          04:30 Tatlı İntikam

        • 4

          SEN ÇAL KAPIMI

          Daha önce final yapmış dizilerden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 20.00'de NOW TV'de olacak.

          DİZİNİN KONUSU NEDİR?

          Eda Yıldız, hayatını eğitimine adayan genç bir kadındır. Eğitim bursu ile okuyan Eda, bursunun kesilmesi üzerine lise mezunu olarak kalır. Kendisine burs veren Serkan Bolat ile karşı karşıya geldiğindeyse hayatının değişmesine neden olacak bir teklif alır. Serkan Bolat, genç kadına kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yapması karşılığında bursunu geri vermeyi teklif eder. Teklifi kabul etmeyen Eda, koşullarının değişmesi sonucu istemese de Serkan ile nişanlı gibi davranmayı kabul eder.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          13:00 Yasak Elma

          16:15 Hudutsuz Sevda

          19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Sen Çal Kapımı

          23:30 Yabani

          02:15 Mucize Doktor

          04:45 Yaz Şarkısı

          06:00 Her Yerde Sen

        • 5

          PATRON MUTLU SON İSTİYOR

          Başrollerinde Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Patron Mutlu Son İstiyor filmi bu akşam 20.00'de Star TV'de olacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

          10:30 Hanım Köylü

          13:20 Yerli Dizi Tekrarı

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

          22:15 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

          00:30 İstanbullu Gelin

          03:15 Baba Ocağı

          06:30 Pulsar

        • 6

          GÖNÜL DAĞI

          Gönül Dağı, bu akşam 20.00'de TRT1'de yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?

          Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır?

          Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:00 Beni Böyle Sev

          09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

          10:30 Hayallerinin Peşinde

          11:40 Kara Ağaç Destanı

          14:40 Teşkilat

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Kara Ağaç Destanı

          04:20 Yaşam Başka Yerde

        • 7

          SURVIVOR ALL STAR 2024

          TV8'de yayınlanan Survivor All Star bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:45 Süper Bir Takım

          08:00 Türkiye’nin Doktorları

          09:00 Bir Yemek Olsan

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)

          16:30 Çarkıfelek

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          02:30 Yabancı Sinema

          05:00 Dizi

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