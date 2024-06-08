Bugün televizyonda ne var? İşte 8 Haziran Cumartesi televizyon rehberi
Hafta sonunu keyifle geçirmek isteyenler için akşama birçok seçenek bulunuyor. Cumartesi akşamı birçok dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken, eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için Güldür Güldür Show gibi birçok seçenek olacak. "Bugün televizyonda ne var?" diye soranlar için hazırladığımız 8 Haziran 2024 Cumartesi TV rehberi...
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ Cumartesi akşamı saat 20.00’de 378. bölümüyle SHOW TV'de ekrana geliyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:00 Baba
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KARDEŞLERİM
Kardeşlerim dizisi 132. bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de olacak.
Uçurumdan düşmesine ramak kalan Cansu'nun durumu, Aybike ve Sarp başta olmak üzere, tüm ailesini endişelendirir. Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder. Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir. Üst üste yaşadığı sıkıntılar, Ayten'i hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda bırakır. Bir eğitim yılını daha geride bırakan Ataman Koleji'nde tüm çocuklar, mezuniyet heyecanını yaşarlar. Kooperatifçilerle ilgili birtakım gerçekleri öğrenip harekete geçen Ömer, hayatının en önemli günlerinden birinde, beklenmedik bir durumun içine düşer.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:35 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
15:30 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
02:30 Denizden Gelen (Yerli Sinema)
04:30 Kalp Yarası
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YALAN
Yalan, tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Berrin ve Hazal’ın yaşadığı büyük tartışmanın ardından Melike, Berrin’in Hazal’la ne derdi olduğunu merak eder. Berrin’in Hazal’a verdiği paranın ortaya çıkmasıyla da Melike tam anlamıyla deliye döner. Berrin’in tavırları Duru’yla Haluk’u da huzursuz eder. Gerçekleri anlamak isteyen Haluk, Melike’ye öyle bir teklifte bulunur ki, başta Duru olmak üzere, herkesin hayatı baştan sona değişecektir. Kadir, Melike’nin karşısına çıkıp, ağabeyinin intikamını almaya kalkar. Ancak bu hiç de kolay değildir. Kadir’den habersiz olarak harekete geçen Zehra ise Melike’nin karşısına dikilir. Bu defa Melike için tüm yollar kapanmış gibidir.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
22:45 Arka Sokaklar
02:00 Talihsiz Yavrum (Yerli Sinema)
03:30 Müzik Arası
04:30 Tatlı İntikam
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SEN ÇAL KAPIMI
Daha önce final yapmış dizilerden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 20.00'de NOW TV'de olacak.
DİZİNİN KONUSU NEDİR?
Eda Yıldız, hayatını eğitimine adayan genç bir kadındır. Eğitim bursu ile okuyan Eda, bursunun kesilmesi üzerine lise mezunu olarak kalır. Kendisine burs veren Serkan Bolat ile karşı karşıya geldiğindeyse hayatının değişmesine neden olacak bir teklif alır. Serkan Bolat, genç kadına kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yapması karşılığında bursunu geri vermeyi teklif eder. Teklifi kabul etmeyen Eda, koşullarının değişmesi sonucu istemese de Serkan ile nişanlı gibi davranmayı kabul eder.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:30 Yabani
02:15 Mucize Doktor
04:45 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
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PATRON MUTLU SON İSTİYOR
Başrollerinde Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Patron Mutlu Son İstiyor filmi bu akşam 20.00'de Star TV'de olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:20 Yerli Dizi Tekrarı
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
22:15 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:15 Baba Ocağı
06:30 Pulsar
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GÖNÜL DAĞI
Gönül Dağı, bu akşam 20.00'de TRT1'de yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?
Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır?
Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kara Ağaç Destanı
14:40 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:20 Yaşam Başka Yerde
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SURVIVOR ALL STAR 2024
TV8'de yayınlanan Survivor All Star bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Eski Dost (Yabancı Sinema)
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Yabancı Sinema
05:00 Dizi