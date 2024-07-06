Bugün televizyonda ne var? İşte, 6 Temmuz Cumartesi televizyon yayın akışı!
Bugün de birbirinden çeşitli yapımlar ekrandaki yerini alacak. Hafta sonu dinlenirken televizyon izlemek isteyenler Cumartesi akşamı ekranda neler olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte detaylar...
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Her gün birbirinden farklı yapımlar ekranları karşısında izleyicisi ile buluşuyor. Cumartesi gününü ekran başında geçirmek isteyenler bugün televizyonda ne olduğunu araştırıyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi televizyon yayın akışında neler var? İşte detaylar!
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Aşk Laftan Anlamaz
08:00 - Cambaz Ali
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 - Japon İşi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
23:45 - Dünya Güzellerim Tatilde
01:45 - Japon İşi
03:45 - Arıza
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 - Süper Bir Takım
08:00 - Doğduğun Ev Kaderindir
13:30 - Cango'nun İntikamı
15:00 - Gazete Magazin
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - MasterChef Türkiye
02:45 - Gazete Magazin
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NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 - Şevkat Yerimdar
13:00 - Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 - Yasak Elma
16:00 - Hudutsuz Sevda
19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Sen Çal Kapımı
23:45 - İlk Buluşma
01:30 - Mucize Doktor
04:00 - Son Yaz
06:00 - Her Yerde Sen
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Arda'nın Mutfağı
14:00 - Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
16:15 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Yalan
23:15 - Ay'ın Köpekbalığı Yüzü
01:00 - Ay'ın Köpekbalığı Yüzü
02:30 - Güneşin Kızları
04:00 - Müzik Arası
05:00 - Çatı Katı Aşk
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TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 - Beni Böyle Sev
08:00 - Yedi Numara
09:00 - Yeditepe İstanbul
10:00 - Hayallerin Peşinde
11:05 - Bulmaca Kulesi 2:Eve Dönüş
13:05 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:15 - Gönül Dağı
18:00 - Ana Haber
19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
21:00 - Kupa Saati
22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"
00:15 - 3'te 3
01:30 - Gönül Dağı
04:15 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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ATV YAYIN AKIŞI
ŞANGAY ŞOVALYELERİ
Çinli asiller Chon'un fazla yakın olmadığı babasını öldürünce, en iyi arkadaşı Roy'u da yanına alarak intikam için Londra'ya giderler. Kız kardeşi de intikam amacıyla araştırma yaparken, uluslararası bir komployu fark eder.
07:00 - Bahtiyar Ölmez
10:00 - Ankara'nın Dikmen'i
12:20 - Şansımı Seveyim
14:10 - Şirinler Kayıp Köy
16:00 - Alan
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Şangay Şövalyeleri
22:20 - Şangay Şövalyeleri
02:50 - Kaçak
05:10 - Bir Küçük Gün Işığı
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STAR TV
07:00 - Pulsar
09:00 - Hanım Köylü
12:10 - Dolunay
14:30 - Yüksek Sosyete
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
21:00 - İbo Show
00:30 - İstanbullu Gelin
02:15 - Dolunay
04:00 - Yüksek Sosyete
05:00 - Erkenci Kuş