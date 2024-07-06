ATV YAYIN AKIŞI

ŞANGAY ŞOVALYELERİ

Çinli asiller Chon'un fazla yakın olmadığı babasını öldürünce, en iyi arkadaşı Roy'u da yanına alarak intikam için Londra'ya giderler. Kız kardeşi de intikam amacıyla araştırma yaparken, uluslararası bir komployu fark eder.

07:00 - Bahtiyar Ölmez

10:00 - Ankara'nın Dikmen'i

12:20 - Şansımı Seveyim

14:10 - Şirinler Kayıp Köy

16:00 - Alan

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Şangay Şövalyeleri

22:20 - Şangay Şövalyeleri

02:50 - Kaçak

05:10 - Bir Küçük Gün Işığı