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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda ne var? 6 Temmuz Cuma televizyon yayın akışı! Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler, Şangay Şövalyeleri

        Bugün televizyonda ne var? İşte, 6 Temmuz Cumartesi televizyon yayın akışı!

        Bugün de birbirinden çeşitli yapımlar ekrandaki yerini alacak. Hafta sonu dinlenirken televizyon izlemek isteyenler Cumartesi akşamı ekranda neler olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:50
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        • 1

          Her gün birbirinden farklı yapımlar ekranları karşısında izleyicisi ile buluşuyor. Cumartesi gününü ekran başında geçirmek isteyenler bugün televizyonda ne olduğunu araştırıyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi televizyon yayın akışında neler var? İşte detaylar!

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 - Aşk Laftan Anlamaz

          08:00 - Cambaz Ali

          10:00 - Cumartesi Sürprizi

          13:00 - Japon İşi

          15:00 - Kızılcık Şerbeti

          18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 - Güldür Güldür Show

          23:45 - Dünya Güzellerim Tatilde

          01:45 - Japon İşi

          03:45 - Arıza

        • 3

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:45 - Süper Bir Takım

          08:00 - Doğduğun Ev Kaderindir

          13:30 - Cango'nun İntikamı

          15:00 - Gazete Magazin

          20:00 - MasterChef Türkiye

          00:15 - MasterChef Türkiye

          02:45 - Gazete Magazin

        • 4

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 - Şevkat Yerimdar

          13:00 - Mehmet Özer ile Mutfakta

          14:00 - Yasak Elma

          16:00 - Hudutsuz Sevda

          19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 - Sen Çal Kapımı

          23:45 - İlk Buluşma

          01:30 - Mucize Doktor

          04:00 - Son Yaz

          06:00 - Her Yerde Sen

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          08:30 - Konuştukça

          09:45 - Magazin D Cumartesi

          13:00 - Arda'nın Mutfağı

          14:00 - Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

          16:15 - Arka Sokaklar

          18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 - Yalan

          23:15 - Ay'ın Köpekbalığı Yüzü

          01:00 - Ay'ın Köpekbalığı Yüzü

          02:30 - Güneşin Kızları

          04:00 - Müzik Arası

          05:00 - Çatı Katı Aşk

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:00 - Beni Böyle Sev

          08:00 - Yedi Numara

          09:00 - Yeditepe İstanbul

          10:00 - Hayallerin Peşinde

          11:05 - Bulmaca Kulesi 2:Eve Dönüş

          13:05 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:15 - Gönül Dağı

          18:00 - Ana Haber

          19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

          21:00 - Kupa Saati

          22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

          00:15 - 3'te 3

          01:30 - Gönül Dağı

          04:15 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          ŞANGAY ŞOVALYELERİ

          Çinli asiller Chon'un fazla yakın olmadığı babasını öldürünce, en iyi arkadaşı Roy'u da yanına alarak intikam için Londra'ya giderler. Kız kardeşi de intikam amacıyla araştırma yaparken, uluslararası bir komployu fark eder.

          07:00 - Bahtiyar Ölmez

          10:00 - Ankara'nın Dikmen'i

          12:20 - Şansımı Seveyim

          14:10 - Şirinler Kayıp Köy

          16:00 - Alan

          19:00 - ATV Ana Haber

          20:00 - Şangay Şövalyeleri

          22:20 - Şangay Şövalyeleri

          02:50 - Kaçak

          05:10 - Bir Küçük Gün Işığı

        • 8

          STAR TV

          07:00 - Pulsar

          09:00 - Hanım Köylü

          12:10 - Dolunay

          14:30 - Yüksek Sosyete

          16:30 - Erkenci Kuş

          19:00 - Star Haber

          20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

          21:00 - İbo Show

          00:30 - İstanbullu Gelin

          02:15 - Dolunay

          04:00 - Yüksek Sosyete

          05:00 - Erkenci Kuş

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