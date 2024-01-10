Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler birçok ilde okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 Ocak Çarşamba günü olumsuz hava şartları ve kar yağışının beklendiği Tekirdağ'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Tekirdağ'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...