2 Mayıs okullar tatil mi, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde çeşitli gösterilerle kutlandı. 1 Mayıs'ın geride kalmasının ardından, 2 Mayıs Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...