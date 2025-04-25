Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 25 Nisan dünya ve Türkiye tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "25 Nisan ne günü?" İşte 25 Nisan tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...