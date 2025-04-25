25 Nisan ne günü? 25 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar
Miladi takvime göre yılın 115. gününe girilirken 25 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "25 Nisan ne günü?" İşte 25 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar...
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Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 25 Nisan dünya ve Türkiye tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "25 Nisan ne günü?" İşte 25 Nisan tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...
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25 NİSAN NE GÜNÜ?
1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı, Robinson Crusoe yayımlandı.
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1901 - New York, otomobillere plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1915 - İngiliz - Fransız kuvvetleri, Çanakkale'ye çıkarma harekâtı başlattı. Kara savaşları başladı.
1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini "Şah" ilan etti.
1939 - İstanbul- Berlin arasında 1 Haziran'dan başlayarak düzenli seferler yapılması konusunda Lufthansa ile sözleşme imzalandı.
1945 - 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak olan Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldiler.
1946 - İstanbul - Ankara hattında, yataklı tren seferleri başladı.
1946 - Türkiye Garanti Bankası kuruldu.
1952 - Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.
1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim insanı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.
1957 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü.
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1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.
1974 - Portekiz'de Karanfil Devrimi: General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla, Salazar'ın faşist diktatörlüğü devrildi.
1975 - Portekiz'de Kurucu Meclis seçimlerini, Mario Soares'in liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1976 - Portekiz'de faşist diktatörlük sonrasında yapılan ilk Parlamento seçimlerini, Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1983 - Pioneer 10, Plüton'un yörüngesini aştı.
1990 - ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.
2001 - Filipinler'in eski Devlet Başkanı Joseph Estrada, ülkesinin 80 milyon dolarını hortumlamak suçlamasıyla, Manila'daki evinde yakalanarak tutuklandı.
2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.
2005 - Bulgaristan ve Romanya'nın, Avrupa Birliği'ne girişi için müzakereler başladı.
2005 - Japonya'da tren kazası: 107 ölü.
2015 - Nepal'de 7,8 veya 8,1 şiddetinde deprem meydana geldi, 8.000'den fazla kişi öldü. 19.000 kişi yaralandı.
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