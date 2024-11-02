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        Haberler Bilgi Gündem Bugün ne günü? 2 Kasım dünya ne günü? 2 Kasım'da ne oluyor? 2 Kasım'da kutlanan özel günler

        2 Kasım bugün ne günü? 2 Kasım'da kutlanan özel günler

        Kasım ayı, toplumsal duyarlılık ve kültürel zenginliklerin öne çıktığı bir dönemdir. Bu ay, çeşitli kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle dolu geçiyor. Kasım ayı, sanat, kültür ve farkındalık yaratma etkinliklerinin yoğunlaştığı bir zaman dilim olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun birçok kesimini buluşturan etkinliklerle kasım ayı canlı bir sosyal atmosfer sunuyor. Peki, 2 Kasım bugün dünya ne günü? 2 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 01:07 Güncelleme: 02.11.2024 - 01:07
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        2 Kasım bugün ne günü?
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        Yeni aya girilmesiyle 2 Kasım'da Lösemiye dikkat çekmek amacıyla Lösemi Haftası etkinlikleri düzenleniyor. 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Lösemi Haftası kapsamında, özellikle çocukları etkileyen bu hastalığa dair farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Lösemili bireyler ve ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler tarafından bilgilendirici faaliyetler yürütülüyor. İşte 2 Kasım'a dair merak edilen bilgiler...

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        2-8 KASIM LÖSEMİ HAFTASI NEDİR?

        2-8 Kasım Lösemi Haftası, toplumda lösemiye dair farkındalık yaratmak ve lösemi ile mücadelede bilinç seviyesini artırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türkiye’de Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) öncülüğünde başlatılan bu özel hafta, lösemi hastalığının erken teşhisinin ve düzenli tedavinin önemine dikkat çekiyor. İlk olarak 2000’li yıllarda toplumda lösemiye dair bilgi eksikliğini gidermek amacıyla duyurulan Lösemi Haftası, yıllar içinde geniş bir katılım ve destekle büyüyerek bugünkü önemini kazandı.

        Lösemi, kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal üretimi sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalık olup özellikle çocukları etkiliyor. Bu nedenle, haftanın en önemli amaçlarından biri, lösemi hastası çocuklar için hem maddi hem manevi destek sağlamak ve hastalığa dair bilinç seviyesini artırmak. Türkiye genelinde çeşitli sağlık kuruluşları, okullar ve sivil toplum kuruluşları bu hafta boyunca etkinlikler düzenleyerek topluma lösemi hakkında bilgiler sunuyor, bağış kampanyalarıyla tedavi süreçlerine destek sağlıyor.

        LÖSEMİ NEDİR?

        Lösemi vücuttaki kan hücreleri ve kemik iliğini etkileyen bir kanser türüdür. Lösemi aynı zamanda kan kanseri olarak da bilinir. Kemiklerin içinde bulunan süngerimsi bir yapı olan kemik iliği, yeni kan hücreleri üretir. Kemik iliğinde üretilen kan hücreleri; akyuvarlar, alyuvarlar ve trombositlerdir. Ancak lösemide, kemik iliği anormal ve kontrolsüz bir şekilde lenfoid ve myeloid adı verilen öncül hücreler üretmeye başlar. Kanserli hücrelerin kontrolsüz ve aşırı çoğalması sonucu lösemi gelişir. Bu kanserli hücreler sağlıklı kan hücrelerinin yerini almaya başlar.

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